augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dugulás

1 órája

Kétszer is meggondolod, mit öntesz a lefolyóba, ha meglátod ezeket a rémisztő eseteket

Címkék#wc#Turi Tibor#lefolyó#dugulás

Könnyen óriási károkat okozhatunk azzal, ha oda nem illő dolgokat dobunk a lefolyóba. Turi Tibor duguláselhárítási szakértő már mindenféle extrém esetett látott, a betontömbtől kezdve a Gucci szemüvegig.

Brockmeyer Sophie Isabella

Turi Tibor duguláselhárító számolt be hírportálunknak arról, hogy milyen gyakori hibákkal és extrém esetekkel találkozott már munkája során. A dugulást okozhatja akár olyan folyadék vagy ételmaradék is, amiről nem gondolnánk, hogy később kárt okozhat a lefolyók csöveiben. A szakértő tájékoztatása alapján minden hasznos tippet és tanácsot összegyűjtöttünk a dugulás területén.

Turi Tibor duguláselhárító
Turi Tibor duguláselhárító mesélte el miket öntenek az emberek a lefolyóba, amely dugulást okoz
Fotó: Beküldött fotó

A legextrémebb dugulások

A duguláselhárítási szakember munkája során találkozott már például az esővíz-elvezető rendszerben Gucci napszemüveggel

Egyszer egy esővíz-elvezető csatorna tisztítása közben egy Gucci napszemüveg került elő. Meglepett, de szerencsére könnyen ki tudtam szedni

– mesélte Tibor. Ezen kívül volt olyan eset is ahol két sörösdobozt talált a lefolyók labirintusában, de még olyan esettel is találkozott, amikor két konyharuhát talált ugyanazokban a csövekben, két különböző színben is.

Általános tévhit még sokak szerint, hogy befőttet és ehhez hasonló ételeket is bele lehet önteni a WC-be. Egy extrémebb eset során a szakértőt olyan helyre hívták, ahol valaki több üveg meggybefőttet öntött bele egymás után a WC-be, ami azonnali duguláshoz vezetett. Ennél súlyosabb eset viszont, amikor a problémát burkolók vagy festők által használt anyagok okozzák, melyeket leöntenek a lefolyórendszerbe, ezzel olyan dugulásokat okozva melyeket csak géppel lehet megoldani.

A legextrémebb és legnehezebb munkája során Turi Tibort egy újépítésű, padlófűtéses családi házhoz hívták, ahol egy 30-35 centiméteres betondarabbal kellett megküzdenie. A munka során két opciója volt, vagy felvési a burkolatot, ami nagyon költséges és sok kosszal jár, vagy pedig kitolja a csőben a betondarabot. 

Ezek közül az utóbbit választotta, ami három órájába telt, mire az udvaron egy könyéknél megakadt a nagy darab, és onnan már könnyen ki tudta szedni. A munkálatok során kamerája óriási segítséget nyújtott, hiszen jeladója pontosan megmutatta hol a hiba, így célzottan tudta feltárni azt a szakaszt.

dugulás egy lefolyóban
Elképesztő esetek, amelyek komoly gondokat okoznak a lefolyókban
Fotó: Beküldött fotó

Hogyan lehet megelőzni a dugulást?

Ahhoz, hogy ne alakulhasson ki dugulás tudnunk kell, hogy mi okozhat problémát a csövekben.

1. Mit ne öntsünk a lefolyóba?

Olajokat és zsírokat semmiféleképp se öntsünk a lefolyókba, mert azok megdermednek, és lerakódást képeznek, ami pedig nagyon hamar duguláshoz vezet. Teljesen elzárhatják a víz útját az ételmaradékok és a kávézacc is. A törlőkendő, tisztasági betét, vatta, pelenka és nejlonzacskó pedig egyáltalán nem bomlik le a vízben, így könnyen fennakadnak a csőben. Ezen kívül sok olyan vegyszer is van, amely nemhogy megoldanák, hanem csak súlyosbítják a problémát és eldeformálják a csöveket. 

Fürdőszobákban külön ezekre érdemes odafigyelni:

  • Hajszálak, szappanmaradék és tusfürdő – ezek vízkővel keveredve szinte kőkemény dugulást okoznak.
  • WC-illatosító, hajgumi, hajcsat, nejlon zacskó, fólia, fülpiszkáló és kisebb tárgyak – véletlen is beleeshetnek a WC-be.
  • Macskaalom – kőkeményre köt a csőben, és azonnal dugulást okoz.
  • Ragasztó, festékmaradék, habarcs és csemperagasztó – előszeretettel öntik a WC-be pedig azonnali dugulást okoz.

Konyhai szokások, melyeket jobb ha elfelejtünk:

  • Ételmaradékok lefolyókba öntése – összetapadnak a csövekben.
  • Kávézacc – összetömörödik és elzárja a lefolyót.

Gondolkozzunk előre!

Megelőzés szempontjából hasznosak lehetnek Turi Tibor ajánlása szerint a zsírfogók főzés után, de mindenképp tanácsos szűrőket is tenni a lefolyóra, hogy ne folyhassanak le az ételmaradékok és a hajszálak. Ezen kívül a rendszeres tisztítás forró vízzel, szódabikarbónával és ecettel nagyon sokat segíthet. Régebbi, problémás rendszerek esetében pedig jól jöhet a kamerás vizsgálat megelőzés céljából. 

Természetes úton segíthetnek a lebontó baktériumok is, melyek lebontják a zsírt és a szerves anyagokat, így nem engedik, hogy azok lerakódjanak a cső falán, de csak akkor érdemes alkalmazni, ha a csővezeték előtte át lett tisztítva. Fontos még, hogy vegyszerekkel együtt ezt a módszert ne használjuk, mert elpusztítják a hasznos flórákat. A lebontó baktériumokkal való tisztítást érdemes havonta megtenni, főleg ott, ahol sokat főznek otthon – ajánlotta Turi Tibor duguláselhárító szakember.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu