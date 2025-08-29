2 órája
Kétszer is meggondolod, mit öntesz a lefolyóba, ha meglátod ezeket a rémisztő eseteket
Könnyen óriási károkat okozhatunk azzal, ha oda nem illő dolgokat dobunk a lefolyóba. Turi Tibor duguláselhárítási szakértő már mindenféle extrém esetett látott, a betontömbtől kezdve a Gucci szemüvegig.
Turi Tibor duguláselhárító számolt be hírportálunknak arról, hogy milyen gyakori hibákkal és extrém esetekkel találkozott már munkája során. A dugulást okozhatja akár olyan folyadék vagy ételmaradék is, amiről nem gondolnánk, hogy később kárt okozhat a lefolyók csöveiben. A szakértő tájékoztatása alapján minden hasznos tippet és tanácsot összegyűjtöttünk a dugulás területén.
A legextrémebb dugulások
A duguláselhárítási szakember munkája során találkozott már például az esővíz-elvezető rendszerben Gucci napszemüveggel.
Egyszer egy esővíz-elvezető csatorna tisztítása közben egy Gucci napszemüveg került elő. Meglepett, de szerencsére könnyen ki tudtam szedni
– mesélte Tibor. Ezen kívül volt olyan eset is ahol két sörösdobozt talált a lefolyók labirintusában, de még olyan esettel is találkozott, amikor két konyharuhát talált ugyanazokban a csövekben, két különböző színben is.
Általános tévhit még sokak szerint, hogy befőttet és ehhez hasonló ételeket is bele lehet önteni a WC-be. Egy extrémebb eset során a szakértőt olyan helyre hívták, ahol valaki több üveg meggybefőttet öntött bele egymás után a WC-be, ami azonnali duguláshoz vezetett. Ennél súlyosabb eset viszont, amikor a problémát burkolók vagy festők által használt anyagok okozzák, melyeket leöntenek a lefolyórendszerbe, ezzel olyan dugulásokat okozva melyeket csak géppel lehet megoldani.
A legextrémebb és legnehezebb munkája során Turi Tibort egy újépítésű, padlófűtéses családi házhoz hívták, ahol egy 30-35 centiméteres betondarabbal kellett megküzdenie. A munka során két opciója volt, vagy felvési a burkolatot, ami nagyon költséges és sok kosszal jár, vagy pedig kitolja a csőben a betondarabot.
Ezek közül az utóbbit választotta, ami három órájába telt, mire az udvaron egy könyéknél megakadt a nagy darab, és onnan már könnyen ki tudta szedni. A munkálatok során kamerája óriási segítséget nyújtott, hiszen jeladója pontosan megmutatta hol a hiba, így célzottan tudta feltárni azt a szakaszt.
Hogyan lehet megelőzni a dugulást?
Ahhoz, hogy ne alakulhasson ki dugulás tudnunk kell, hogy mi okozhat problémát a csövekben.
1. Mit ne öntsünk a lefolyóba?
Olajokat és zsírokat semmiféleképp se öntsünk a lefolyókba, mert azok megdermednek, és lerakódást képeznek, ami pedig nagyon hamar duguláshoz vezet. Teljesen elzárhatják a víz útját az ételmaradékok és a kávézacc is. A törlőkendő, tisztasági betét, vatta, pelenka és nejlonzacskó pedig egyáltalán nem bomlik le a vízben, így könnyen fennakadnak a csőben. Ezen kívül sok olyan vegyszer is van, amely nemhogy megoldanák, hanem csak súlyosbítják a problémát és eldeformálják a csöveket.
Fürdőszobákban külön ezekre érdemes odafigyelni:
- Hajszálak, szappanmaradék és tusfürdő – ezek vízkővel keveredve szinte kőkemény dugulást okoznak.
- WC-illatosító, hajgumi, hajcsat, nejlon zacskó, fólia, fülpiszkáló és kisebb tárgyak – véletlen is beleeshetnek a WC-be.
- Macskaalom – kőkeményre köt a csőben, és azonnal dugulást okoz.
- Ragasztó, festékmaradék, habarcs és csemperagasztó – előszeretettel öntik a WC-be pedig azonnali dugulást okoz.
Konyhai szokások, melyeket jobb ha elfelejtünk:
- Ételmaradékok lefolyókba öntése – összetapadnak a csövekben.
- Kávézacc – összetömörödik és elzárja a lefolyót.
Gondolkozzunk előre!
Megelőzés szempontjából hasznosak lehetnek Turi Tibor ajánlása szerint a zsírfogók főzés után, de mindenképp tanácsos szűrőket is tenni a lefolyóra, hogy ne folyhassanak le az ételmaradékok és a hajszálak. Ezen kívül a rendszeres tisztítás forró vízzel, szódabikarbónával és ecettel nagyon sokat segíthet. Régebbi, problémás rendszerek esetében pedig jól jöhet a kamerás vizsgálat megelőzés céljából.
Természetes úton segíthetnek a lebontó baktériumok is, melyek lebontják a zsírt és a szerves anyagokat, így nem engedik, hogy azok lerakódjanak a cső falán, de csak akkor érdemes alkalmazni, ha a csővezeték előtte át lett tisztítva. Fontos még, hogy vegyszerekkel együtt ezt a módszert ne használjuk, mert elpusztítják a hasznos flórákat. A lebontó baktériumokkal való tisztítást érdemes havonta megtenni, főleg ott, ahol sokat főznek otthon – ajánlotta Turi Tibor duguláselhárító szakember.
