Kétszer is meggondolod, mit öntesz a lefolyóba, ha meglátod ezeket a rémisztő eseteket

Turi Tibor duguláselhárító számolt be hírportálunknak arról, hogy milyen gyakori hibákkal és extrém esetekkel találkozott már munkája során. A dugulást okozhatja akár olyan folyadék vagy ételmaradék is, amiről nem gondolnánk, hogy később kárt okozhat a lefolyók csöveiben. A szakértő tájékoztatása alapján minden hasznos tippet és tanácsot összegyűjtöttünk a dugulás területén.

Fotó: Beküldött fotó

A legextrémebb dugulások

A duguláselhárítási szakember munkája során találkozott már például az esővíz-elvezető rendszerben Gucci napszemüveggel.

Egyszer egy esővíz-elvezető csatorna tisztítása közben egy Gucci napszemüveg került elő. Meglepett, de szerencsére könnyen ki tudtam szedni

– mesélte Tibor. Ezen kívül volt olyan eset is ahol két sörösdobozt talált a lefolyók labirintusában, de még olyan esettel is találkozott, amikor két konyharuhát talált ugyanazokban a csövekben, két különböző színben is.

Általános tévhit még sokak szerint, hogy befőttet és ehhez hasonló ételeket is bele lehet önteni a WC-be. Egy extrémebb eset során a szakértőt olyan helyre hívták, ahol valaki több üveg meggybefőttet öntött bele egymás után a WC-be, ami azonnali duguláshoz vezetett. Ennél súlyosabb eset viszont, amikor a problémát burkolók vagy festők által használt anyagok okozzák, melyeket leöntenek a lefolyórendszerbe, ezzel olyan dugulásokat okozva melyeket csak géppel lehet megoldani.

A legextrémebb és legnehezebb munkája során Turi Tibort egy újépítésű, padlófűtéses családi házhoz hívták, ahol egy 30-35 centiméteres betondarabbal kellett megküzdenie. A munka során két opciója volt, vagy felvési a burkolatot, ami nagyon költséges és sok kosszal jár, vagy pedig kitolja a csőben a betondarabot.

Ezek közül az utóbbit választotta, ami három órájába telt, mire az udvaron egy könyéknél megakadt a nagy darab, és onnan már könnyen ki tudta szedni. A munkálatok során kamerája óriási segítséget nyújtott, hiszen jeladója pontosan megmutatta hol a hiba, így célzottan tudta feltárni azt a szakaszt.

Elképesztő esetek, amelyek komoly gondokat okoznak a lefolyókban

Fotó: Beküldött fotó

Hogyan lehet megelőzni a dugulást?

Ahhoz, hogy ne alakulhasson ki dugulás tudnunk kell, hogy mi okozhat problémát a csövekben.