Méteráras csalók verik át a gyanútlanokat, így lesz több százezres számla a duguláselhárításból

Turi Tibor duguláselhárítási szakember elmondása szerint mostanában egyre több ügyfele számol be arról, hogy méteráras csalók károsítják meg őket duguláselhárítás címen. Ezek a tisztességtelen vállalkozások nagyon profin verik át az ügyfeleket, ezért fontos, hogy mindenki tisztában legyen a módszereikkel.

Turi Tibor duguláselhárító elmesélte, hogy egyre több csaló van, aki átveri az embereket

Fotó: Beküldött fotó

A duguláselhárító csalók hamis ígéretei

Általában szép, igényes weboldalaik vannak a csalóknak, ahol alacsony árakat tüntetnek fel, több ezer „elégedett ügyfélről” és „több évtizedes tapasztalatról” írnak. Gyakran hirdetik magukat egyszerre több városban – Győr, Balaton, Budapest, Kecskemét –, de a valóságban nem rendelkeznek helyi telephellyel.

Ha az oldalon csak egy telefonszám és egy e-mail cím szerepel, az már önmagában gyanús, a vállalkozás így nem ellenőrizhető.

Milyen módszerekkel verik át az ügyfelet?

A duguláselhárító szakember információi szerint az első jel, hogy a helyszínre érve erőltetik, hogy kintről, a tisztítónyílástól kezdjenek dolgozni befelé, akár 10–15 méteren keresztül. Utána a lakáson belül folytatják, és a „megtisztított méterek” száma csak úgy repked, jellemzően 10-15 ezer forintos méteráron. Így pillanatok alatt több százezer forintos számlát nyomnak az ügyfél kezébe, egy olyan munkáért, ami valójában néhány tízezer forintból elvégezhető lenne – tájékoztatott a szakember.

„A legelképesztőbb példa, hogy Kecskeméten egy 10. emeleti lakásban egy egyszerű fürdőszobai dugulás elhárításáért 319.000 forintot kértek el, holott a munka valójában néhány tízezer forintból is megoldható lett volna. Sajnos nem egyedi esetről van szó, több ügyfelem is hasonló átverés áldozata lett” – mesélte Tibor.

Kiben bízhatunk?

Az alábbi szempontok figyelésével kikerülheti a csalókat:

A megbízható szakember weboldalán szerepel a név, cím és cégnév, ha csak egy telefonszám vagy egy e-mail cím található, az gyanús lehet. Egy tisztességes vállalkozónak van cégprofilja a Google-ben, ahol valós értékelések olvashatók az ügyfelektől. Érdemes lehet még rákérdezni a helyi Facebook-csoportokban, hogy mások kit ajánlanak, ugyanis a közösségi tapasztalat sokszor a legmegbízhatóbb.