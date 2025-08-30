2 órája
Méteráras csalók verik át a gyanútlanokat, így lesz több százezres számla a duguláselhárításból
Az internet bugyraiban mindenhol megtalálhatóak a csalók, de legtöbbször úgy rejtőzködnek el, hogy sokan nem ismerik fel trükkjeiket. A duguláselhárítás területén sincs ez másképp, melynek kapcsán szakember segít felismerni a gyanús jeleket.
Turi Tibor duguláselhárítási szakember elmondása szerint mostanában egyre több ügyfele számol be arról, hogy méteráras csalók károsítják meg őket duguláselhárítás címen. Ezek a tisztességtelen vállalkozások nagyon profin verik át az ügyfeleket, ezért fontos, hogy mindenki tisztában legyen a módszereikkel.
A duguláselhárító csalók hamis ígéretei
Általában szép, igényes weboldalaik vannak a csalóknak, ahol alacsony árakat tüntetnek fel, több ezer „elégedett ügyfélről” és „több évtizedes tapasztalatról” írnak. Gyakran hirdetik magukat egyszerre több városban – Győr, Balaton, Budapest, Kecskemét –, de a valóságban nem rendelkeznek helyi telephellyel.
Ha az oldalon csak egy telefonszám és egy e-mail cím szerepel, az már önmagában gyanús, a vállalkozás így nem ellenőrizhető.
Milyen módszerekkel verik át az ügyfelet?
A duguláselhárító szakember információi szerint az első jel, hogy a helyszínre érve erőltetik, hogy kintről, a tisztítónyílástól kezdjenek dolgozni befelé, akár 10–15 méteren keresztül. Utána a lakáson belül folytatják, és a „megtisztított méterek” száma csak úgy repked, jellemzően 10-15 ezer forintos méteráron. Így pillanatok alatt több százezer forintos számlát nyomnak az ügyfél kezébe, egy olyan munkáért, ami valójában néhány tízezer forintból elvégezhető lenne – tájékoztatott a szakember.
„A legelképesztőbb példa, hogy Kecskeméten egy 10. emeleti lakásban egy egyszerű fürdőszobai dugulás elhárításáért 319.000 forintot kértek el, holott a munka valójában néhány tízezer forintból is megoldható lett volna. Sajnos nem egyedi esetről van szó, több ügyfelem is hasonló átverés áldozata lett” – mesélte Tibor.
Kiben bízhatunk?
Az alábbi szempontok figyelésével kikerülheti a csalókat:
A megbízható szakember weboldalán szerepel a név, cím és cégnév, ha csak egy telefonszám vagy egy e-mail cím található, az gyanús lehet. Egy tisztességes vállalkozónak van cégprofilja a Google-ben, ahol valós értékelések olvashatók az ügyfelektől. Érdemes lehet még rákérdezni a helyi Facebook-csoportokban, hogy mások kit ajánlanak, ugyanis a közösségi tapasztalat sokszor a legmegbízhatóbb.
Abban az esetben, ha egy szórólapon túl sok, akár 15–20 különböző szolgáltatás szerepel (a duguláselhárítástól a tetőjavításig), az szintén gyanús lehet, mert aki mindenhez „ért”, gyakran valójában semmihez sem igazán. Fontos még, hogy mindig kérjünk előre pontos árajánlatot (lehetőleg írásban vagy üzenetben), aki ezt nem adja meg, annál legyünk óvatosak! Emellett a megbízható szakember számlát ad, és garanciát vállal a munkájára, valamint kamerával, professzionális gépekkel érkezik, kezdjünk el gyanakodni, ha valaki csak alap kéziszerszámokkal próbálkozik – tájékoztatott Turi Tibor.
A legbiztonságosabb azonban az, ha nem is kell szakembert hívni, mert vigyázunk a lefolyóinkra. Turi Tibor duguláselhárítási szakember rengeteg hasznos tanácsot és tippet adott a témában, melyről korábbi cikkünkben olvashat.
