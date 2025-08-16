1 órája
Kétszer is rajta ütöttek a dílereken, gyerekekre is veszélyes termékeket hívtak vissza
Összeszedtük Bács-Kiskun szombati kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy milyen áron juthat hozzá a finomságokhoz a kecskeméti piacon, hogy több termékvisszahívást is elrendeltek a napokban és, hogy hol tartóztattak le két drogdílert.
Szombaton sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy kiderült, ki indul biztosan Kiskunfélegyháza polgármesteri posztjáért, hogy újabb drogdílereket kaptak el a rendőrök és, hogy 160 traktor vonult végig Hetényegyháza utcáin.
Titkos drogközpontot működtettek a családi házban, lecsaptak rájuk a rendőrök
Lebuktak a kecskeméti drogduó tagjai. A rendőrség már kétszer is rajtuk ütött, de augusztus 13-án véget ért a játék. A házkutatás során pszichoaktív szerek, pénz és kereskedelemhez használt eszközök kerültek elő.
Ez a gyümölcs sokat segíthet az allergiában szenvedőknek, de jól nézze meg, hol vásárolja
Van egy hely, ahová zárás előtt nem sokkal is érdemes betérni. A kecskeméti piac külső részén az árusok kitartóak, és az utolsó órában is bőséges a kínálatuk. Sőt az egyik hazai finomságnak nemrég kezdődött el a szezonja, és egy igazi tápanyagbomba.
Mobil a kézben, biztonsági öv sehol – több mint kétmilliós bírság a közúti razzián
Közös közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak a Pest vármegyei és a román rendőrök az M5-ös autópálya inárcsi pihenőhelyénél.
Kiderült, ki indul biztosan Kiskunfélegyháza polgármesteri posztjáért
Nyár közepén mondott le tisztségéről Kiskunfélegyháza korábbi polgármestere, Csányi József. Azóta semmit sem lehetett tudni arról, ki vagy kik indulhatnak a polgármester-választáson. Egy jelölt már biztosan lesz.
Ezeket a termékeket sürgősen távolítsa el otthonából! Idegkárosodást és vetélését is okozhatnak
Szinte nem telik el úgy hét, hogy ne derüljön ki egyes árucikkekről, hogy valamilyen súlyos probléma miatt veszélyes a fogyasztásuk vagy a használatuk. Augusztus második hetében is több termékvisszahívást rendelt el a hatóság.
Izgalmas konstrukció jöhet az Otthont Start Programban, erről érdemes tudnia
Horváth József, a Dream-Home Ingatlan és Új Ház Építő Centrum pénzügyi tanácsadója hívta fel a figyelmet egy pár fontos tudnivalóra és fejleményre, a fix 3 százalékos lakáshitellel kapcsolatban. Az Otthon Start Programnak érdemes részletesebben is utánanézni, nehogy lecsússzunk valamilyen lehetőségről.
Ebben a kereszteződésben sok sofőr lefagy, mert nem tudja, kinek van elsőbbsége
Biztos, hogy minden közlekedési szituációban tudod, kinek van elsőbbsége? A közlekedés nem játék, muszáj helyesen tudni a KRESZ-szabályokat. Most próbára teheted a tudásod legújabb KRESZ-tesztünkkel.
Láthatatlan veszély leselkedik az autósokra, de megelőzhető a tragédia
Az elmúlt időszakban több súlyos közúti baleset hátterében ugyanaz az ok állt. Ez nem más, mint a durrdefekt. Ez a hirtelen gumikárosodás nemcsak anyagi kárt, hanem életveszélyes helyzetet is teremthet, különösen nagy sebességnél. Ez viszont megelőzhető lenne, mutatjuk, hogy hogyan.
Ne ijedjen meg, ha változik a csapvíz színe vagy íze, figyelmeztet a szolgáltató
A következő napokban Bács-Kiskun több településén is ivóvízhálózat-fertőtlenítési és hálózattisztítási munkát végez a Kiskunvíz.
Hátramenetben a show kedvéért, 160 traktor dübörgött végig az utcákon
Szombat reggel felbolydult Kecskemét külső városrésze, Hetényegyháza. Traktorok sokasága vonult az utcákra, ugyanis újra megrendezték a nagy sikerű traktoros találkozót. A nagy lóerejű járműveket nemcsak helybéli, hanem környékbeli gazdák is vezették. Volt köztük retró és nagy értékű modern gépezet egyaránt.