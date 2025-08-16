Kétszer is rajta ütöttek a dílereken, gyerekekre is veszélyes termékeket hívtak vissza

Szombaton sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy kiderült, ki indul biztosan Kiskunfélegyháza polgármesteri posztjáért, hogy újabb drogdílereket kaptak el a rendőrök és, hogy 160 traktor vonult végig Hetényegyháza utcáin.

Újabb drogdílert fogtak el a rendőrök

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Titkos drogközpontot működtettek a családi házban, lecsaptak rájuk a rendőrök

Lebuktak a kecskeméti drogduó tagjai. A rendőrség már kétszer is rajtuk ütött, de augusztus 13-án véget ért a játék. A házkutatás során pszichoaktív szerek, pénz és kereskedelemhez használt eszközök kerültek elő.

Ez a gyümölcs sokat segíthet az allergiában szenvedőknek, de jól nézze meg, hol vásárolja

Van egy hely, ahová zárás előtt nem sokkal is érdemes betérni. A kecskeméti piac külső részén az árusok kitartóak, és az utolsó órában is bőséges a kínálatuk. Sőt az egyik hazai finomságnak nemrég kezdődött el a szezonja, és egy igazi tápanyagbomba.

Mobil a kézben, biztonsági öv sehol – több mint kétmilliós bírság a közúti razzián

Közös közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak a Pest vármegyei és a román rendőrök az M5-ös autópálya inárcsi pihenőhelyénél.

Kiderült, ki indul biztosan Kiskunfélegyháza polgármesteri posztjáért

Nyár közepén mondott le tisztségéről Kiskunfélegyháza korábbi polgármestere, Csányi József. Azóta semmit sem lehetett tudni arról, ki vagy kik indulhatnak a polgármester-választáson. Egy jelölt már biztosan lesz.

Ezeket a termékeket sürgősen távolítsa el otthonából! Idegkárosodást és vetélését is okozhatnak

Szinte nem telik el úgy hét, hogy ne derüljön ki egyes árucikkekről, hogy valamilyen súlyos probléma miatt veszélyes a fogyasztásuk vagy a használatuk. Augusztus második hetében is több termékvisszahívást rendelt el a hatóság.

Izgalmas konstrukció jöhet az Otthont Start Programban, erről érdemes tudnia

Horváth József, a Dream-Home Ingatlan és Új Ház Építő Centrum pénzügyi tanácsadója hívta fel a figyelmet egy pár fontos tudnivalóra és fejleményre, a fix 3 százalékos lakáshitellel kapcsolatban. Az Otthon Start Programnak érdemes részletesebben is utánanézni, nehogy lecsússzunk valamilyen lehetőségről.