augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megújulás

33 perce

Eltűnt az elátkozott szökőkút, zöld oázis született a helyén a Semmelweis téren – képekkel, videóval

Címkék#baon videó#Semmelweis tér#Díszkút#szökőkút

Megújult a kiskunhalasi Semmelweis tér, a városlakók már birtokba is vették az új közösségi teret. A központi elemet egy modern díszkút adja, amely köré zöldfelületek és pihenőhelyek épültek.

Pozsgai Ákos

A kiskunhalasi Semmelweis téren elbontották a közel húsz éve átadott, de már hosszú ideje használaton kívüli Európa szökőkutat. A helyén most egy modern, zöldfelületekkel és csobogó díszkúttal kiegészült közösségi tér várja a városlakókat, amelyet már a megnyitás után sokan felkerestek.

modern díszkút a középpontban
A központi elemet egy modern díszkút adja, amely köré zöldfelületek és pihenőhelyek épültek
Fotó: Pozsgai Ákos

A régi Európa szökőkút története

Az egykori szökőkutat ünnepélyes keretek között avatták fel közel húsz évvel ezelőtt, de működése hamar problémákba ütközött.

  • A föld alatti szivattyúház szakszerűtlen kivitelezése miatt folyamatosan vízben állt,
  • az automata vezérlés elromlott,
  • és rendszeres karbantartás hiányában milliós károk keletkeztek.

2010-re már csak részlegesen működött, 2019-től pedig végleg üzemen kívül kellett helyezni. A helyzetet tovább rontották a rongálások: járművek hajtottak fel a szökőkútra, volt, aki autómosónak használta, 2021-ben pedig egy teherautó tolatott rá, több elemet is összetörve.

Miért döntöttek a bontás mellett?

2024 májusában a Halasi Városgazda Zrt. felmérte a szökőkút állapotát. A szakvélemény szerint a helyreállítás tízmilliós nagyságrendű költséget jelentett volna, az éves üzemeltetés pedig további tízmillió forintot emésztett volna fel.

A gazdaságosság és a rendezett városkép érdekében az önkormányzat a bontás mellett döntött, és a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 2024. május 27-i ülésén jóváhagyta a terület újrahasznosítását.

Új csobogó díszkút és zöldfelületek a téren

Az átalakítás során a tér eredeti hangulatát megőrizték, de egy sokkal fenntarthatóbb és barátságosabb megoldást alakítottak ki:

  • kisebb méretű, takarékosabb csobogó díszkút épült,
  • köré egy kis medence került,
  • négy füvesített halmot alakítottak ki öntözőrendszerrel,
  • új padokat helyeztek ki,
  • a halmokat a következő időszakban virágokkal ültetik be.

A közösségi teret már most sokan keresik fel, többen dicsérik az új kialakítást. Ugyanakkor sok helyi lakos reméli, hogy a tér köré a jövőben fák is telepítésre kerülnek, amelyek árnyékot adnak majd a pihenni vágyóknak.

Díszkúttal kiegészült közösségi tér Kiskunhalason

Fotók: Pozsgai Ákos

Új korszak a Semmelweis téren

Az Európa szökőkút kudarcos története után a Semmelweis tér megújulása jó példája annak, hogyan lehet a városi köztereket fenntarthatóbbá és élhetőbbé tenni. A kisebb költségű, zöldebb kialakítás hosszú távon vonzóbb közösségi helyszínt kínál a helyiek és a látogatók számára egyaránt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu