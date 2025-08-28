Eltűnt az elátkozott szökőkút, zöld oázis született a helyén a Semmelweis téren – képekkel, videóval

A kiskunhalasi Semmelweis téren elbontották a közel húsz éve átadott, de már hosszú ideje használaton kívüli Európa szökőkutat. A helyén most egy modern, zöldfelületekkel és csobogó díszkúttal kiegészült közösségi tér várja a városlakókat, amelyet már a megnyitás után sokan felkerestek.

A központi elemet egy modern díszkút adja, amely köré zöldfelületek és pihenőhelyek épültek

Fotó: Pozsgai Ákos

A régi Európa szökőkút története

Az egykori szökőkutat ünnepélyes keretek között avatták fel közel húsz évvel ezelőtt, de működése hamar problémákba ütközött.

A föld alatti szivattyúház szakszerűtlen kivitelezése miatt folyamatosan vízben állt,

az automata vezérlés elromlott,

és rendszeres karbantartás hiányában milliós károk keletkeztek.

2010-re már csak részlegesen működött, 2019-től pedig végleg üzemen kívül kellett helyezni. A helyzetet tovább rontották a rongálások: járművek hajtottak fel a szökőkútra, volt, aki autómosónak használta, 2021-ben pedig egy teherautó tolatott rá, több elemet is összetörve.

Miért döntöttek a bontás mellett?

2024 májusában a Halasi Városgazda Zrt. felmérte a szökőkút állapotát. A szakvélemény szerint a helyreállítás tízmilliós nagyságrendű költséget jelentett volna, az éves üzemeltetés pedig további tízmillió forintot emésztett volna fel.

A gazdaságosság és a rendezett városkép érdekében az önkormányzat a bontás mellett döntött, és a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 2024. május 27-i ülésén jóváhagyta a terület újrahasznosítását.

Új csobogó díszkút és zöldfelületek a téren

Az átalakítás során a tér eredeti hangulatát megőrizték, de egy sokkal fenntarthatóbb és barátságosabb megoldást alakítottak ki:

kisebb méretű, takarékosabb csobogó díszkút épült,

épült, köré egy kis medence került,

négy füvesített halmot alakítottak ki öntözőrendszerrel,

alakítottak ki öntözőrendszerrel, új padokat helyeztek ki,

a halmokat a következő időszakban virágokkal ültetik be.

A közösségi teret már most sokan keresik fel, többen dicsérik az új kialakítást. Ugyanakkor sok helyi lakos reméli, hogy a tér köré a jövőben fák is telepítésre kerülnek, amelyek árnyékot adnak majd a pihenni vágyóknak.