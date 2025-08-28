33 perce
Eltűnt az elátkozott szökőkút, zöld oázis született a helyén a Semmelweis téren – képekkel, videóval
Megújult a kiskunhalasi Semmelweis tér, a városlakók már birtokba is vették az új közösségi teret. A központi elemet egy modern díszkút adja, amely köré zöldfelületek és pihenőhelyek épültek.
A kiskunhalasi Semmelweis téren elbontották a közel húsz éve átadott, de már hosszú ideje használaton kívüli Európa szökőkutat. A helyén most egy modern, zöldfelületekkel és csobogó díszkúttal kiegészült közösségi tér várja a városlakókat, amelyet már a megnyitás után sokan felkerestek.
A régi Európa szökőkút története
Az egykori szökőkutat ünnepélyes keretek között avatták fel közel húsz évvel ezelőtt, de működése hamar problémákba ütközött.
- A föld alatti szivattyúház szakszerűtlen kivitelezése miatt folyamatosan vízben állt,
- az automata vezérlés elromlott,
- és rendszeres karbantartás hiányában milliós károk keletkeztek.
2010-re már csak részlegesen működött, 2019-től pedig végleg üzemen kívül kellett helyezni. A helyzetet tovább rontották a rongálások: járművek hajtottak fel a szökőkútra, volt, aki autómosónak használta, 2021-ben pedig egy teherautó tolatott rá, több elemet is összetörve.
Miért döntöttek a bontás mellett?
2024 májusában a Halasi Városgazda Zrt. felmérte a szökőkút állapotát. A szakvélemény szerint a helyreállítás tízmilliós nagyságrendű költséget jelentett volna, az éves üzemeltetés pedig további tízmillió forintot emésztett volna fel.
A gazdaságosság és a rendezett városkép érdekében az önkormányzat a bontás mellett döntött, és a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 2024. május 27-i ülésén jóváhagyta a terület újrahasznosítását.
Új csobogó díszkút és zöldfelületek a téren
Az átalakítás során a tér eredeti hangulatát megőrizték, de egy sokkal fenntarthatóbb és barátságosabb megoldást alakítottak ki:
- kisebb méretű, takarékosabb csobogó díszkút épült,
- köré egy kis medence került,
- négy füvesített halmot alakítottak ki öntözőrendszerrel,
- új padokat helyeztek ki,
- a halmokat a következő időszakban virágokkal ültetik be.
A közösségi teret már most sokan keresik fel, többen dicsérik az új kialakítást. Ugyanakkor sok helyi lakos reméli, hogy a tér köré a jövőben fák is telepítésre kerülnek, amelyek árnyékot adnak majd a pihenni vágyóknak.
Díszkúttal kiegészült közösségi tér KiskunhalasonFotók: Pozsgai Ákos
Új korszak a Semmelweis téren
Az Európa szökőkút kudarcos története után a Semmelweis tér megújulása jó példája annak, hogyan lehet a városi köztereket fenntarthatóbbá és élhetőbbé tenni. A kisebb költségű, zöldebb kialakítás hosszú távon vonzóbb közösségi helyszínt kínál a helyiek és a látogatók számára egyaránt.