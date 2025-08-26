augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

46 perce

Izgalmas felvételek egy Gripen-pilóta éles bevetéséről, távozik a KTE-től Gera Zoltán

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun keddi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy kihirdette Marco Rossi a magyar válogatott keretét, rengetegen átlépték a sebességhatárokat, és újabb dílert állt a bíróság elé.

Kovács Nóra

Kedden sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy izgalmas felvételeket tettek közzé egy Gripen-pilóta éles bevetéséről, hogy edzőt vált a KTE, illetve arról, hogy egy díler ellen vádat emeltek.

díler ellen emeltek vádat
Egy díler állt bíróság elé
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Ezt látja egy Gripen-pilóta: lenyűgöző felvételek egy éles bevetésről

Litvánia, Észtország és Lettország nem rendelkezik vadászgépekkel, így helyettük négyhónapos váltásokban a NATO-tagállamok látják el a balti államok légtérvédelmét. Jelenleg a spanyolokkal közösen, vezető nemzetként Magyarország hajtja végre a balti missziót, ahol már többször is magasba kellett emelkednie a Gripeneknek. És erről izgalmas felvételek is készültek.

Kerékpárért is adott el kristályt a halasi díler

Kábítószer-kereskedelem miatt emelt vádat egy helyi férfival szemben a Kiskunhalasi Járási ügyészség. A díler kristályt értékesített vevői, köztük két kiskunmajsai dílertársa és egy fiatalkorú fiú részére is.

Forgalomkorlátozások várhatók Baján a rekordkísérlet miatt

Lakossági tájékoztatás. A bajai önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, hogy forgalomkorlátozás lép életbe a Csárdás rekordkísérlet rendezvény miatt.

Ismét rengetegen lépték át a sebességhatárt, az egyik sofőr 190-nel száguldozott

Az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat 2826 járművezető lépte túl

Az a szerencsés, akinél véletlenül pont egy ilyen 10 forintos lapul, megütötte a főnyereményt

Elő a pénztárcákkal! Egy újabb régi pénzérme, amit érdemes keresni az aprópénzek között. Főnyereménynek számít!

Váratlan fordulat a KTE-nél, edző nélkül maradt a csapat

Kedden eldőlt, hogy közös megegyezéssel távozik a Kecskeméti TE csapatától Gera Zoltán vezetőedző. Hogy ki foglalja el az NB II.-es gárda kispadján Gera Zoltán helyét, azt még ezen a héten bejelenti a Kecskeméti TE vezetősége.

Baján sportuszoda, Izsákon és Kunszentmiklóson tanuszoda épül a jövőben

Folytatódik a tanuszoda-építési program Magyarországon. Az erről szóló kormányhatározat szerint 41 uszoda építését és bővítését célzó projekt indul a következő öt évben. Bács-Kiskun vármegyében három településen – Baján, Kunszentmiklóson és Izsákon – épülhet új tanuszoda és sportuszoda.

Három volt KTE-játékos is bekerült Marco Rossi keretébe

A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya kedden délután kihirdette a szeptemberi, Írország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőkre a keretét. A Marco Rossi keretében három volt KTE-játékos is helyet kapott, a jelenleg a Ferencvárosban futballozó Szalai Gábor, a nyártól a Puskás Akadémiát erősítő Lukács Dániel, és a Paksban futballozó Tóth Barna.

Visszalépett Balla László, Csányi József újra a város élére készül

Újabb fordulat történt Kiskunfélegyháza közéletében: miután Balla László alpolgármester váratlanul visszalépett a polgármester-jelöltségtől, újra tárgyalóasztalhoz ültek a képviselő-testület nemzeti fórumos tagjai a nyár közepén lemondott Csányi Józseffel. Úgy tűnik, hogy az eddig szembenálló felek közös nevezőre jutottak. A megbeszélés eredményéről közösségi oldalán adott hírt Csányi József polgármester-jelölt.

Tombolt a retró-őrület a főtéren, tömegek énekelték együtt a Neoton slágereit 

Kecskemét főterén alig fért el az óriási, kiabáló embertömeg, akik egy kis időutazáson vehettek részt. A Neoton olyan hangulatot hozott Kecskemétre, ami miatt sokaknak még a szeme is könnybe lábadt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu