Izgalmas felvételek egy Gripen-pilóta éles bevetéséről, távozik a KTE-től Gera Zoltán

Kedden sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy izgalmas felvételeket tettek közzé egy Gripen-pilóta éles bevetéséről, hogy edzőt vált a KTE, illetve arról, hogy egy díler ellen vádat emeltek.

Egy díler állt bíróság elé

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Ezt látja egy Gripen-pilóta: lenyűgöző felvételek egy éles bevetésről

Litvánia, Észtország és Lettország nem rendelkezik vadászgépekkel, így helyettük négyhónapos váltásokban a NATO-tagállamok látják el a balti államok légtérvédelmét. Jelenleg a spanyolokkal közösen, vezető nemzetként Magyarország hajtja végre a balti missziót, ahol már többször is magasba kellett emelkednie a Gripeneknek. És erről izgalmas felvételek is készültek.

Kerékpárért is adott el kristályt a halasi díler

Kábítószer-kereskedelem miatt emelt vádat egy helyi férfival szemben a Kiskunhalasi Járási ügyészség. A díler kristályt értékesített vevői, köztük két kiskunmajsai dílertársa és egy fiatalkorú fiú részére is.

Forgalomkorlátozások várhatók Baján a rekordkísérlet miatt

Lakossági tájékoztatás. A bajai önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, hogy forgalomkorlátozás lép életbe a Csárdás rekordkísérlet rendezvény miatt.

Ismét rengetegen lépték át a sebességhatárt, az egyik sofőr 190-nel száguldozott

Az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat 2826 járművezető lépte túl.

Az a szerencsés, akinél véletlenül pont egy ilyen 10 forintos lapul, megütötte a főnyereményt

Elő a pénztárcákkal! Egy újabb régi pénzérme, amit érdemes keresni az aprópénzek között. Főnyereménynek számít!

Váratlan fordulat a KTE-nél, edző nélkül maradt a csapat

Kedden eldőlt, hogy közös megegyezéssel távozik a Kecskeméti TE csapatától Gera Zoltán vezetőedző. Hogy ki foglalja el az NB II.-es gárda kispadján Gera Zoltán helyét, azt még ezen a héten bejelenti a Kecskeméti TE vezetősége.

Baján sportuszoda, Izsákon és Kunszentmiklóson tanuszoda épül a jövőben

Folytatódik a tanuszoda-építési program Magyarországon. Az erről szóló kormányhatározat szerint 41 uszoda építését és bővítését célzó projekt indul a következő öt évben. Bács-Kiskun vármegyében három településen – Baján, Kunszentmiklóson és Izsákon – épülhet új tanuszoda és sportuszoda.