Izgalmas felvételek egy Gripen-pilóta éles bevetéséről, távozik a KTE-től Gera Zoltán
Ezt látja egy Gripen-pilóta: lenyűgöző felvételek egy éles bevetésről
Litvánia, Észtország és Lettország nem rendelkezik vadászgépekkel, így helyettük négyhónapos váltásokban a NATO-tagállamok látják el a balti államok légtérvédelmét. Jelenleg a spanyolokkal közösen, vezető nemzetként Magyarország hajtja végre a balti missziót, ahol már többször is magasba kellett emelkednie a Gripeneknek. És erről izgalmas felvételek is készültek.
Kerékpárért is adott el kristályt a halasi díler
Kábítószer-kereskedelem miatt emelt vádat egy helyi férfival szemben a Kiskunhalasi Járási ügyészség. A díler kristályt értékesített vevői, köztük két kiskunmajsai dílertársa és egy fiatalkorú fiú részére is.
Forgalomkorlátozások várhatók Baján a rekordkísérlet miatt
Lakossági tájékoztatás. A bajai önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, hogy forgalomkorlátozás lép életbe a Csárdás rekordkísérlet rendezvény miatt.
Ismét rengetegen lépték át a sebességhatárt, az egyik sofőr 190-nel száguldozott
Az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat 2826 járművezető lépte túl.
Az a szerencsés, akinél véletlenül pont egy ilyen 10 forintos lapul, megütötte a főnyereményt
Elő a pénztárcákkal! Egy újabb régi pénzérme, amit érdemes keresni az aprópénzek között. Főnyereménynek számít!
Váratlan fordulat a KTE-nél, edző nélkül maradt a csapat
Kedden eldőlt, hogy közös megegyezéssel távozik a Kecskeméti TE csapatától Gera Zoltán vezetőedző. Hogy ki foglalja el az NB II.-es gárda kispadján Gera Zoltán helyét, azt még ezen a héten bejelenti a Kecskeméti TE vezetősége.
Baján sportuszoda, Izsákon és Kunszentmiklóson tanuszoda épül a jövőben
Folytatódik a tanuszoda-építési program Magyarországon. Az erről szóló kormányhatározat szerint 41 uszoda építését és bővítését célzó projekt indul a következő öt évben. Bács-Kiskun vármegyében három településen – Baján, Kunszentmiklóson és Izsákon – épülhet új tanuszoda és sportuszoda.
Három volt KTE-játékos is bekerült Marco Rossi keretébe
A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya kedden délután kihirdette a szeptemberi, Írország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőkre a keretét. A Marco Rossi keretében három volt KTE-játékos is helyet kapott, a jelenleg a Ferencvárosban futballozó Szalai Gábor, a nyártól a Puskás Akadémiát erősítő Lukács Dániel, és a Paksban futballozó Tóth Barna.
Visszalépett Balla László, Csányi József újra a város élére készül
Újabb fordulat történt Kiskunfélegyháza közéletében: miután Balla László alpolgármester váratlanul visszalépett a polgármester-jelöltségtől, újra tárgyalóasztalhoz ültek a képviselő-testület nemzeti fórumos tagjai a nyár közepén lemondott Csányi Józseffel. Úgy tűnik, hogy az eddig szembenálló felek közös nevezőre jutottak. A megbeszélés eredményéről közösségi oldalán adott hírt Csányi József polgármester-jelölt.
Tombolt a retró-őrület a főtéren, tömegek énekelték együtt a Neoton slágereit
Kecskemét főterén alig fért el az óriási, kiabáló embertömeg, akik egy kis időutazáson vehettek részt. A Neoton olyan hangulatot hozott Kecskemétre, ami miatt sokaknak még a szeme is könnybe lábadt.