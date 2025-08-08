augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bérek

1 órája

Ennyit lehet keresni diákmunkával Bács-Kiskunban – meglepően jól fizet néhány pozíció

Címkék#gyorsétterm#nyári szünet#diákmunka#bér

Sokan választják a nyári szünetet arra, hogy munkát vállaljanak és pénzt keressenek. A diákmunka rugalmas beosztása miatt iskolaidőben is könnyen összeegyeztethető a tanulmányokkal.

Orosz Fanni Flóra

A nyári szünet sok diák számára nemcsak a pihenés, hanem a munkavállalás időszaka is. A tanulók akár több százezer forintot is megkereshetnek egy hónap alatt, ha kihasználják az elérhető diákmunka-lehetőségeket. A munkáltatók többsége rugalmas beosztással dolgozik, így iskolaidőben is könnyen összeegyeztethetőek a tanulmányokkal az egyes munkák.

diákmunka során pakol két diáklány a strandon
A fürdőkben is népszerű a diákmunka
Fotó: MW / Illusztráció

Alkalmi lehetőségek Facebook-csoportokon keresztül

A fix, hosszú távú állások mellett népszerűek az úgynevezett SOS vagy alkalmi diákmunkák is, amelyeket jellemzően Facebook-csoportokban hirdetnek meg. Ezeknél a jelentkezés gyorsasága gyakran döntő tényező. Egy friss példa erre a „Tanító néni projekt” az Auchan áruházaiban, ahol az iskolakezdéshez szükséges eszközök kiválasztásában kell segíteni a vásárlóknak. A munkáért 2050 Ft/óra díjazás jár.

Rendszeres diákmunka a gyorséttermektől a fürdőkig

A kiskunhalasi McDonald’s új éttermébe például folyamatosan keresnek diákokat, ahol akár bruttó 2387 Ft/óra is elérhető különböző bónuszokkal együtt. A kecskeméti fürdő úszómester pozícióba keres 18 év feletti nappali tagozatos hallgatókat, míg a kiskunfélegyházi pékségben anyagmozgatói munkát lehet vállalni 17 éves kortól, 1672 Ft/óra díjazás mellett.

Irodai, szakirányos pozíciók is elérhetők

A fizikai munkák mellett akadnak irodai lehetőségek is. Egy kecskeméti turisztikai partner például marketing-asszisztens pozíciót hirdetett meg, ahol a feladatok közé tartozik a közösségi média kezelése, hirdetések optimalizálása, valamint marketingstratégiák kidolgozása. A fizetés itt is bruttó 2005 Ft/óra.

Bérezés és várható havi kereset

A jelenlegi szabályozás szerint a diákokat legalább a minimálbér, illetve a garantált bérminimum illeti meg, de sok pozícióban ennél magasabb órabért kínálnak. Azok a tanulók, akik heti 20–30 órát vállalnak, akár 250–300 ezer forintos havi keresetre is szert tehetnek – különösen, ha esti vagy hétvégi pótlékos műszakokat is vállalnak.

Szabályok és feltételek

A diákok már 15 éves kortól vállalhatnak munkát, iskolai szünet alatt, szülői engedéllyel. A 18 év alattiak naponta legfeljebb 8 órát, heti maximum 5 napot dolgozhatnak, míg a 18 év felettiek akár napi 12 órás beosztásban is dolgozhatnak. Sok pozíció betöltéséhez szükség lehet orvosi alkalmasságira, tüdőszűrő leletre vagy egészségügyi kiskönyvre, amelynek beszerzésében több munkáltató is támogatást nyújt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu