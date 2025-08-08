Ennyit lehet keresni diákmunkával Bács-Kiskunban – meglepően jól fizet néhány pozíció

A nyári szünet sok diák számára nemcsak a pihenés, hanem a munkavállalás időszaka is. A tanulók akár több százezer forintot is megkereshetnek egy hónap alatt, ha kihasználják az elérhető diákmunka-lehetőségeket. A munkáltatók többsége rugalmas beosztással dolgozik, így iskolaidőben is könnyen összeegyeztethetőek a tanulmányokkal az egyes munkák.

A fürdőkben is népszerű a diákmunka

Fotó: MW / Illusztráció

Alkalmi lehetőségek Facebook-csoportokon keresztül

A fix, hosszú távú állások mellett népszerűek az úgynevezett SOS vagy alkalmi diákmunkák is, amelyeket jellemzően Facebook-csoportokban hirdetnek meg. Ezeknél a jelentkezés gyorsasága gyakran döntő tényező. Egy friss példa erre a „Tanító néni projekt” az Auchan áruházaiban, ahol az iskolakezdéshez szükséges eszközök kiválasztásában kell segíteni a vásárlóknak. A munkáért 2050 Ft/óra díjazás jár.

Rendszeres diákmunka a gyorséttermektől a fürdőkig

A kiskunhalasi McDonald’s új éttermébe például folyamatosan keresnek diákokat, ahol akár bruttó 2387 Ft/óra is elérhető különböző bónuszokkal együtt. A kecskeméti fürdő úszómester pozícióba keres 18 év feletti nappali tagozatos hallgatókat, míg a kiskunfélegyházi pékségben anyagmozgatói munkát lehet vállalni 17 éves kortól, 1672 Ft/óra díjazás mellett.

Irodai, szakirányos pozíciók is elérhetők

A fizikai munkák mellett akadnak irodai lehetőségek is. Egy kecskeméti turisztikai partner például marketing-asszisztens pozíciót hirdetett meg, ahol a feladatok közé tartozik a közösségi média kezelése, hirdetések optimalizálása, valamint marketingstratégiák kidolgozása. A fizetés itt is bruttó 2005 Ft/óra.

Bérezés és várható havi kereset

A jelenlegi szabályozás szerint a diákokat legalább a minimálbér, illetve a garantált bérminimum illeti meg, de sok pozícióban ennél magasabb órabért kínálnak. Azok a tanulók, akik heti 20–30 órát vállalnak, akár 250–300 ezer forintos havi keresetre is szert tehetnek – különösen, ha esti vagy hétvégi pótlékos műszakokat is vállalnak.

Szabályok és feltételek

A diákok már 15 éves kortól vállalhatnak munkát, iskolai szünet alatt, szülői engedéllyel. A 18 év alattiak naponta legfeljebb 8 órát, heti maximum 5 napot dolgozhatnak, míg a 18 év felettiek akár napi 12 órás beosztásban is dolgozhatnak. Sok pozíció betöltéséhez szükség lehet orvosi alkalmasságira, tüdőszűrő leletre vagy egészségügyi kiskönyvre, amelynek beszerzésében több munkáltató is támogatást nyújt.