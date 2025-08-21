Új defibrillátort kapott Fülöpjakab, életmentő eszköz került a polgárőrirodába

A kezdeményezés néhány hónappal ezelőtt indult, amikor az Összefogással a faluért egyesület tagjai gyűjtést szerveztek a község lakóinak és a környékben élőknek a támogatásával. A befolyt összegből sikerült beszerezni a defibrillátort, amely hirtelen szívleállás esetén életet menthet.

Defibrillátor átadást tartottak augusztus 20-án Fülöpjakabon

Fotó: Beküldött fotó

Fontos volt az elérhetőség és a biztonság

A település vezetése és a civil szervezet közösen kereste az életmentő eszköz megfelelő elhelyezési lehetőségét. Fontos szempont volt, hogy a készülék mindenki számára, a nap 24 órájában elérhető legyen. Mivel az eszköz érzékeny a szélsőséges hőmérsékletre, kizárólag fűthető helyiség jöhetett szóba – így esett a választás a polgárőrirodára.

Ideiglenes megoldás: kulcsszéf a hozzáféréshez

Mivel azonban az iroda zárt épület, ideiglenes megoldásként egy kulcsszéf kerül kihelyezésre az ajtón kívül. A széf kódját zárt borítékban helyezik el a Fülöp Büfében, amely a nyitvatartási idő alatt hozzáférhető. Emellett minden egyesületi tag és önkormányzati dolgozó ismeri majd a kódot.

Adományokból sikerült megvásárolni a defibrillátort

Fotó: Beküldött fotó

Végleges megoldás: ablakon keresztül lehet majd hozzáférni a defibrillátorhoz

Hosszú távon azonban ennél biztonságosabb és praktikusabb megoldás készül. Ifj. Rigó Imre javaslatára az iroda egyik ablakát egy vízszintes tokosztós műanyag ablakra cserélik, amelynek alsó részébe belülről helyezik el a készüléket. Vészhelyzetben az alsó ablak betörhető lesz, így az eszköz gyorsan elérhetővé válik anélkül, hogy be kellene jutni az épületbe.

A végleges megoldás kivitelezését a megrendelt nyílászáró szállítási ideje miatt csak augusztus végére vállalta a kivitelező – tájékoztatta a lakosságot Bodor Sándor polgármester a település közösségi oldalán.