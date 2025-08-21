59 perce
Új defibrillátort kapott Fülöpjakab, életmentő eszköz került a polgárőrirodába
Az államalapítási ünnepség részeként ünnepélyes keretek között megáldották és hivatalosan is átadták Fülöpjakab új életmentő készülékét. A defibrillátort lakossági adományokból vásárolta meg az Összefogással a faluért egyesület, és mostantól a helyi polgárőriroda biztosítja annak hozzáférhetőségét.
A kezdeményezés néhány hónappal ezelőtt indult, amikor az Összefogással a faluért egyesület tagjai gyűjtést szerveztek a község lakóinak és a környékben élőknek a támogatásával. A befolyt összegből sikerült beszerezni a defibrillátort, amely hirtelen szívleállás esetén életet menthet.
Fontos volt az elérhetőség és a biztonság
A település vezetése és a civil szervezet közösen kereste az életmentő eszköz megfelelő elhelyezési lehetőségét. Fontos szempont volt, hogy a készülék mindenki számára, a nap 24 órájában elérhető legyen. Mivel az eszköz érzékeny a szélsőséges hőmérsékletre, kizárólag fűthető helyiség jöhetett szóba – így esett a választás a polgárőrirodára.
Ideiglenes megoldás: kulcsszéf a hozzáféréshez
Mivel azonban az iroda zárt épület, ideiglenes megoldásként egy kulcsszéf kerül kihelyezésre az ajtón kívül. A széf kódját zárt borítékban helyezik el a Fülöp Büfében, amely a nyitvatartási idő alatt hozzáférhető. Emellett minden egyesületi tag és önkormányzati dolgozó ismeri majd a kódot.
Végleges megoldás: ablakon keresztül lehet majd hozzáférni a defibrillátorhoz
Hosszú távon azonban ennél biztonságosabb és praktikusabb megoldás készül. Ifj. Rigó Imre javaslatára az iroda egyik ablakát egy vízszintes tokosztós műanyag ablakra cserélik, amelynek alsó részébe belülről helyezik el a készüléket. Vészhelyzetben az alsó ablak betörhető lesz, így az eszköz gyorsan elérhetővé válik anélkül, hogy be kellene jutni az épületbe.
A végleges megoldás kivitelezését a megrendelt nyílászáró szállítási ideje miatt csak augusztus végére vállalta a kivitelező – tájékoztatta a lakosságot Bodor Sándor polgármester a település közösségi oldalán.
