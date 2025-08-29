26 perce
Ezernyi darázs tört rá otthonában egy idős asszonyra, felkavaró felvételekkel figyelmeztet a szakember
Egy ijesztő eset rázta meg Homokmégyet: egy 81 éves nőt kellett megmenteni otthonából, miután rovarok lepték el a házát. A darázstámadások nemcsak fájdalmasak, hanem komoly veszélyt is jelenthetnek, ha elszaporodnak. Boros Tibor méhrajbefogó most arra figyelmeztet, hogyan ismerhetjük fel időben a problémát, és miért életveszélyes saját kezűleg nekilátni az irtásnak.
Egy 81 éves homokmégyi asszonyra törtek rá a darazsak. Az idős asszonyt össze-vissza szurkálták, szerencsére nem lett kórház a vége – számolt be az esetről Boros Tibor, ismert méhrajbefogó szakember. Az eset jól mutatja, mennyire veszélyesek tudnak lenni ezek a rovarok, ha elszaporodnak. A szakember videót is megosztott az esetről, valamint hasznos tanácsokat adott, hogyan ismerhetjük fel időben a darázsfészkeket.
Hogyan alakul ki a darázsfészek?
A tavasz beköszöntével az áttelelt darázskirálynő egyedül kezdi meg a fészek építését. A fészek többnyire nádból, faanyagból és növényi rostokból készül.
Először a királynő rakja le az első petéket, majd másfél hónap alatt kikelnek az első dolgozók. Innentől kezdve a királynő naponta több száz petét rak, és a fészek akár több ezer példánnyal is gyarapodhat.
A darazsak nem úgy működnek, mint a méhek: ők nem pusztulnak el szúrás után, ezért akár többször is képesek támadni.
Hol építenek fészket a darazsak?
Boros Tibor szerint a leggyakoribb helyek:
- földbe ásott üregek
- faodvak
- padlások, kémények
- garázsban hagyott ruhászsákok
- szellőzőrendszerek, szigetelések, födémek
- szalmakazal, farakások
Ha a fészek a ház szerkezetében van, az életveszélyes lehet: a darazsak folyamatosan rágják és bővítik a fészket, így hamar áttörhetik a födémet, majd tömegesen tódulhatnak be a lakásba.
Milyen jelei vannak a darázsfészeknek?
- kaparászó hang a falból (mintha egér lenne)
- zümmögő, doromboló zaj
- nedves, penészes folt a plafonon – mintha beázás lenne
- a madárdeszkánál vagy tetősaroknál több darázs körözése
Mit tilos tenni darázsfészek esetén?
A szakember nyomatékosan figyelmeztet: semmiképpen ne próbáljuk magunk kezelni a helyzetet. Életveszélyt okozhat, ha valaki saját kezűleg akarja irtani őket.
Tilos:
- purhabbal befújni
- darázsirtó spray-vel lefújni
- lángszórózni, gázpalackot vagy perzselőt használni
- szilikonnal vagy más anyaggal bedugni a kijáratot
Ezek mind csak felbőszítik a rovarokat, és a több ezres raj egyszerre támadhat.
Mi a teendő, ha darázsfészek van a közelben?
Szakembert kell hívni – Boros Tibor országosan elérhető, a nap 24 órájában fogad hívásokat:
Telefonszám: +36 70 707 9811
A tűzoltók csak közvetlen életveszély esetén vonulnak ki (például, ha a lakók nem tudnak kijutni a darazsak közül). Ilyenkor kimenekítik a családot, majd a méhész szakember intézkedik.
Szó sincs lakásár-robbanásról az Otthon Start miatt, így áll most az ingatlanpiac helyzete Bács-Kiskunban
A megtalált koponyák erőszakos halálról is árulkodnak – Titkok az avar sírok mélyéről