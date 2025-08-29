Ezernyi darázs tört rá otthonában egy idős asszonyra, felkavaró felvételekkel figyelmeztet a szakember

Egy 81 éves homokmégyi asszonyra törtek rá a darazsak. Az idős asszonyt össze-vissza szurkálták, szerencsére nem lett kórház a vége – számolt be az esetről Boros Tibor, ismert méhrajbefogó szakember. Az eset jól mutatja, mennyire veszélyesek tudnak lenni ezek a rovarok, ha elszaporodnak. A szakember videót is megosztott az esetről, valamint hasznos tanácsokat adott, hogyan ismerhetjük fel időben a darázsfészkeket.

A darázsfészket sose próbáljuk meg magunk eltávolítani!

Hogyan alakul ki a darázsfészek?

A tavasz beköszöntével az áttelelt darázskirálynő egyedül kezdi meg a fészek építését. A fészek többnyire nádból, faanyagból és növényi rostokból készül.

Először a királynő rakja le az első petéket, majd másfél hónap alatt kikelnek az első dolgozók. Innentől kezdve a királynő naponta több száz petét rak, és a fészek akár több ezer példánnyal is gyarapodhat.

A darazsak nem úgy működnek, mint a méhek: ők nem pusztulnak el szúrás után, ezért akár többször is képesek támadni.

Hol építenek fészket a darazsak?

Boros Tibor szerint a leggyakoribb helyek:

földbe ásott üregek

faodvak

padlások, kémények

garázsban hagyott ruhászsákok

szellőzőrendszerek, szigetelések, födémek

szalmakazal, farakások

Ha a fészek a ház szerkezetében van, az életveszélyes lehet: a darazsak folyamatosan rágják és bővítik a fészket, így hamar áttörhetik a födémet, majd tömegesen tódulhatnak be a lakásba.

Milyen jelei vannak a darázsfészeknek?

kaparászó hang a falból (mintha egér lenne)

zümmögő, doromboló zaj

nedves, penészes folt a plafonon – mintha beázás lenne

a madárdeszkánál vagy tetősaroknál több darázs körözése

Mit tilos tenni darázsfészek esetén?

A szakember nyomatékosan figyelmeztet: semmiképpen ne próbáljuk magunk kezelni a helyzetet. Életveszélyt okozhat, ha valaki saját kezűleg akarja irtani őket.

Tilos:

purhabbal befújni

darázsirtó spray-vel lefújni

lángszórózni, gázpalackot vagy perzselőt használni

szilikonnal vagy más anyaggal bedugni a kijáratot

Ezek mind csak felbőszítik a rovarokat, és a több ezres raj egyszerre támadhat.

Mi a teendő, ha darázsfészek van a közelben?

Szakembert kell hívni – Boros Tibor országosan elérhető, a nap 24 órájában fogad hívásokat:

