Ijesztő

44 perce

Ezernyi darázs tört rá otthonában egy idős asszonyra, felkavaró felvételekkel figyelmeztet a szakember

Címkék#Boros Tibor#darázsfészek#rovar#darázs

Egy ijesztő eset rázta meg Homokmégyet: egy 81 éves nőt kellett megmenteni otthonából, miután rovarok lepték el a házát. A darázstámadások nemcsak fájdalmasak, hanem komoly veszélyt is jelenthetnek, ha elszaporodnak. Boros Tibor méhrajbefogó most arra figyelmeztet, hogyan ismerhetjük fel időben a problémát, és miért életveszélyes saját kezűleg nekilátni az irtásnak.

Kovács Alexandra

Egy 81 éves homokmégyi asszonyra törtek rá a darazsak. Az idős asszonyt össze-vissza szurkálták, szerencsére nem lett kórház a vége – számolt be az esetről Boros Tibor, ismert méhrajbefogó szakember. Az eset jól mutatja, mennyire veszélyesek tudnak lenni ezek a rovarok, ha elszaporodnak. A szakember videót is megosztott az esetről, valamint hasznos tanácsokat adott, hogyan ismerhetjük fel időben a darázsfészkeket.

Darázsfészek az otthonokban
A darázsfészket sose próbáljuk meg magunk eltávolítani!
Forrás: Boros Tibor Facebook-oldala

Hogyan alakul ki a darázsfészek?

A tavasz beköszöntével az áttelelt darázskirálynő egyedül kezdi meg a fészek építését. A fészek többnyire nádból, faanyagból és növényi rostokból készül.

Először a királynő rakja le az első petéket, majd másfél hónap alatt kikelnek az első dolgozók. Innentől kezdve a királynő naponta több száz petét rak, és a fészek akár több ezer példánnyal is gyarapodhat.

A darazsak nem úgy működnek, mint a méhek: ők nem pusztulnak el szúrás után, ezért akár többször is képesek támadni.

Hol építenek fészket a darazsak?

Boros Tibor szerint a leggyakoribb helyek:

  • földbe ásott üregek
  • faodvak
  • padlások, kémények
  • garázsban hagyott ruhászsákok
  • szellőzőrendszerek, szigetelések, födémek
  • szalmakazal, farakások

Ha a fészek a ház szerkezetében van, az életveszélyes lehet: a darazsak folyamatosan rágják és bővítik a fészket, így hamar áttörhetik a födémet, majd tömegesen tódulhatnak be a lakásba.

Milyen jelei vannak a darázsfészeknek?

  • kaparászó hang a falból (mintha egér lenne)
  • zümmögő, doromboló zaj
  • nedves, penészes folt a plafonon – mintha beázás lenne
  • a madárdeszkánál vagy tetősaroknál több darázs körözése

Mit tilos tenni darázsfészek esetén?

A szakember nyomatékosan figyelmeztet: semmiképpen ne próbáljuk magunk kezelni a helyzetet. Életveszélyt okozhat, ha valaki saját kezűleg akarja irtani őket.

Tilos:

  • purhabbal befújni
  • darázsirtó spray-vel lefújni
  • lángszórózni, gázpalackot vagy perzselőt használni
  • szilikonnal vagy más anyaggal bedugni a kijáratot

Ezek mind csak felbőszítik a rovarokat, és a több ezres raj egyszerre támadhat.

Mi a teendő, ha darázsfészek van a közelben?

Szakembert kell hívni – Boros Tibor országosan elérhető, a nap 24 órájában fogad hívásokat:
Telefonszám: +36 70 707 9811

A tűzoltók csak közvetlen életveszély esetén vonulnak ki (például, ha a lakók nem tudnak kijutni a darazsak közül). Ilyenkor kimenekítik a családot, majd a méhész szakember intézkedik.

 

 

