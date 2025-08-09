augusztus 9., szombat

Gyászhír

1 órája

Köztiszteletben álló főorvosát gyászolja a halasi kórház

Címkék#Dr Darabos Judit#gyász#Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

Elhunyt a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Sebészeti Osztályának főorvosa. Dr. Darabos Judit 1977 óta dolgozott a kórházban – a hírt az intézmény tette közzé Facebook-oldalán.

Mester-Horváth Nikolett

Augusztus 9-én osztotta meg a köztiszteletben álló orvos halálának hírét Facebook-oldalán a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház. Az egész intézmény gyászolja dr. Darabos Judit sebész főorvost.

Elhunyt dr. Darabos Judit, gyászol a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház,
Elhunyt dr. Darabos Judit sebész főorvos
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Közel 40 éve dolgozott a kórházban dr. Darabos Judit

A halasi kórház honlapján található információk szerint dr. Darabos Judit orvosi diplomáját 1977-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán szerezte. 1981-ben sebészetből tett szakvizsgát. 1977 óta dolgozik a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban. A Sebész Társaságnak és a Coloproctologiai Társaságnak is a tagja volt. Fő szakterületei közé tartozott az emlősebészet, az endoszkópos sebészet, a vég- és vastagbél sebészettel foglalkozó coloproctologia és a sérvsebészet.

 

