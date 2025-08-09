Köztiszteletben álló főorvosát gyászolja a halasi kórház

Augusztus 9-én osztotta meg a köztiszteletben álló orvos halálának hírét Facebook-oldalán a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház. Az egész intézmény gyászolja dr. Darabos Judit sebész főorvost.

Elhunyt dr. Darabos Judit sebész főorvos

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Közel 40 éve dolgozott a kórházban dr. Darabos Judit

A halasi kórház honlapján található információk szerint dr. Darabos Judit orvosi diplomáját 1977-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán szerezte. 1981-ben sebészetből tett szakvizsgát. 1977 óta dolgozik a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban. A Sebész Társaságnak és a Coloproctologiai Társaságnak is a tagja volt. Fő szakterületei közé tartozott az emlősebészet, az endoszkópos sebészet, a vég- és vastagbél sebészettel foglalkozó coloproctologia és a sérvsebészet.