augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Ismét csőtörés történt a Nyíri úton, hihetetlen járgányt vettek videóra Kecskeméten

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun vasárnapi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy a Kiskunhalas–Szabadka kerékpártúra keretében 250-en bicikliztek a Vajdaságba, az újabb kecskeméti csőtörésről, illetve a kecskeméti piac árait is összeszedtük.

Várkonyi Rozália

Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy megsérült egy focista a Kiskunfélegyháza-Jánoshalma mérkőzésen, hogy szeptember 1-jétől változik az online autópálya-matrica vásárlás, illetve, hogy újabb csőtörés volt Kecskeméten.

csőtörés kecskeméten
Újabb csőtörés a Nyíri úton, ismét szünetel a vízszolgáltatás Kecskemét egy részén
Fotó: Bácsvíz Zrt. hivatalos oldala

Újabb csőtörés Kecskeméten, a Nyíri úton

Ismét szünetel a vízszolgáltatás Kecskemét egy részén.

A fekete szörnyeteg, ami mellett minden más SUV eltörpül

Az utcán bukkant fel egy fekete Brabus GLE 800, ami azonnal magára vonta a tekinteteket. A Mercedes alapokra épített SUV nem csupán egy autó, hanem egy igazi erődemonstráció.

Ha ilyen napszemüvegben vezetsz, garantált a balesetveszély

A sofőrök többsége nyáron reflexből nyúl a szemüvegéhez, ám kevesen tudják, hogy nem mindegy, milyen lencsét választanak. Napszemüvegben vezetni vajon biztonságos, vagy épp ellenkezőleg, balesetveszélyes?

Ez a gyümölcs a nyárutó slágere, jótékony a csontokra és az arcbőrre is

Vége a nyárnak, lassan tölthetjük fel vitaminkészleteinket. De ha egyszerre szeretnénk élvezni a nyár ízeit, és közben testünket egészséges tápanyagokkal megtámogatni, akkor ezt a kecskeméti piacon is kapható finom gyümölcsöt érdemes a kosárba tenni.

Rejtélyes landolás Budapesten: megszakította útját a SunExpress járata

Budapesten landolt a gép. Váratlanul megszakította útját a SunExpress járata.

Súlyos fejsérülését követően Karácsony Rajmundot kórházban ápolják

Szombaton délután rendezték a vármegyei első osztályú bajnokságban a Kiskunfélegyháza-Jánoshalma mérkőzést. A találkozó második félidejében súlyos fejsérülést szenvedett a Jánoshalma játékosa, Karácsony Rajmund. A játékos jelenleg is a kecskeméti kórházban tartózkodik, megfigyelés alatt tartják.

Akár több ezer forinttal olcsóbban vehetünk autópálya-matricát

Ezt minden autósnak tudnia kell! Szeptember 1-jétől változik az online autópálya-matrica vásárlás.

A szarvasmarha-tartás jól jövedelmez most a kisgazdaságokban

Ez idő tájt szinte a nullára esett vissza az alföldi sertéspiacok forgalma. Mutatta ezt a vasárnapi nagykőrösi országos vásár is, ahol alig kelt el egynéhány a hizlalni valókból.

Minden eddiginél többen, 250-en szelték a kilométereket Halastól Szabadkáig

A több évtizedes testvérvárosi kapcsolatot erősítő eseményen minden eddiginél többen tekertek. A Kiskunhalas–Szabadka kerékpártúra keretében 250-en bicikliztek a Vajdaságba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu