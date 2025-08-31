1 órája
Ismét csőtörés történt a Nyíri úton, hihetetlen járgányt vettek videóra Kecskeméten
Összeszedtük Bács-Kiskun vasárnapi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy a Kiskunhalas–Szabadka kerékpártúra keretében 250-en bicikliztek a Vajdaságba, az újabb kecskeméti csőtörésről, illetve a kecskeméti piac árait is összeszedtük.
Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy megsérült egy focista a Kiskunfélegyháza-Jánoshalma mérkőzésen, hogy szeptember 1-jétől változik az online autópálya-matrica vásárlás, illetve, hogy újabb csőtörés volt Kecskeméten.
Újabb csőtörés Kecskeméten, a Nyíri úton
Ismét szünetel a vízszolgáltatás Kecskemét egy részén.
A fekete szörnyeteg, ami mellett minden más SUV eltörpül
Az utcán bukkant fel egy fekete Brabus GLE 800, ami azonnal magára vonta a tekinteteket. A Mercedes alapokra épített SUV nem csupán egy autó, hanem egy igazi erődemonstráció.
Ha ilyen napszemüvegben vezetsz, garantált a balesetveszély
A sofőrök többsége nyáron reflexből nyúl a szemüvegéhez, ám kevesen tudják, hogy nem mindegy, milyen lencsét választanak. Napszemüvegben vezetni vajon biztonságos, vagy épp ellenkezőleg, balesetveszélyes?
Ez a gyümölcs a nyárutó slágere, jótékony a csontokra és az arcbőrre is
Vége a nyárnak, lassan tölthetjük fel vitaminkészleteinket. De ha egyszerre szeretnénk élvezni a nyár ízeit, és közben testünket egészséges tápanyagokkal megtámogatni, akkor ezt a kecskeméti piacon is kapható finom gyümölcsöt érdemes a kosárba tenni.
Rejtélyes landolás Budapesten: megszakította útját a SunExpress járata
Budapesten landolt a gép. Váratlanul megszakította útját a SunExpress járata.
Súlyos fejsérülését követően Karácsony Rajmundot kórházban ápolják
Szombaton délután rendezték a vármegyei első osztályú bajnokságban a Kiskunfélegyháza-Jánoshalma mérkőzést. A találkozó második félidejében súlyos fejsérülést szenvedett a Jánoshalma játékosa, Karácsony Rajmund. A játékos jelenleg is a kecskeméti kórházban tartózkodik, megfigyelés alatt tartják.
Akár több ezer forinttal olcsóbban vehetünk autópálya-matricát
Ezt minden autósnak tudnia kell! Szeptember 1-jétől változik az online autópálya-matrica vásárlás.
A szarvasmarha-tartás jól jövedelmez most a kisgazdaságokban
Ez idő tájt szinte a nullára esett vissza az alföldi sertéspiacok forgalma. Mutatta ezt a vasárnapi nagykőrösi országos vásár is, ahol alig kelt el egynéhány a hizlalni valókból.
Minden eddiginél többen, 250-en szelték a kilométereket Halastól Szabadkáig
A több évtizedes testvérvárosi kapcsolatot erősítő eseményen minden eddiginél többen tekertek. A Kiskunhalas–Szabadka kerékpártúra keretében 250-en bicikliztek a Vajdaságba.