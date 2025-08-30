augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kecskemét

34 perce

Gigantikus kráter keletkezett a Nyíri úti csőtörés helyszínén – fotók

Címkék#Bácsvíz#kráter#csőtörés

Kecskemét egyik forgalmas utcáját nem túl kellemes meglepetés érte pénteken. A Nyíri úton történt csőtörés miatt az egész környék felbolydult, a szakemberek azóta is dolgoznak a helyreállításon.

Kovács Alexandra

Mint arról korábban beszámoltunk, hatalmas csőtörés történt Kecskeméten, a Jász utca és a Nyíri út kereszteződésében péntek délután, ahol egy 300 milliméter átmérőjű, 50 éves főnyomóvezeték hibásodott meg. A csőtörés miatt lakások százai maradtak víz nélkül, az utcák pedig teljesen elárasztódtak.

Óriási kráter keletkezett a Nyíri úti csőtörés helyszínén
A csőtörés helyszínén jelenleg is dolgoznak a szakemberek
Forrás: Bácsvíz Zrt.

Kráter és jelentős vízkár a csőtörés helyszínén

A helyszínen legalább 20 m³-es kráter keletkezett. A Bácsvíz Zrt. tájékoztatása szerint munkatársaik a nagyfeszültségű vezeték lekapcsolása után tudtak hozzáférni a hiba pontos helyéhez, amelyet a cső természetes avulása és a közlekedésből adódó dinamikus terhelés együttes hatása okozhatott. A csőtörés során összesen 1200 m³ víz folyt el, jelentős anyagi kárt és útakadályokat okozva. 

Tartós javítás és új cső beépítése

A javítás során a régi, elöregedett azbesztcement cső helyére gömbgrafitos öntöttvas vezeték került, amely várhatóan legalább 100 év élettartamot biztosít. A szolgáltatás hajnali fél öt körül állt helyre.

Csőtörés miatt forgalomkorlátozás
Szeptember 8-ig marad a forgalomkorlátozás
Forrás: Bácsvíz Zrt.

Forgalmi korlátozás és útzár

A Nyíri úti szakaszon félpályás útlezárás van érvényben, amely várhatóan szeptember 8-ig fennmarad. A csőtörés miatt a közlekedést és a helyi buszjáratokat is érintette, a társaság munkatársai pedig folyamatosan eltávolítják az útburkolatra került iszapot.

Közműsűrűség és bonyolult munkavégzés

A hibaelhárítást nehezítette a nagy közműsűrűség: a cső nyomvonalát elektromos, földgáz- és hírközlési kábelek keresztezték. A szakemberek először a magasfeszültségű vezetékek feszültségmentesítését végezték el, ezt követően folytathatták a javítást.

Óriási kráter keletkezett a Nyíri úti csőtörés helyszínén
Folytatódnak a javítási munkálatok
Forrás: Bácsvíz Zrt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu