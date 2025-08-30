Gigantikus kráter keletkezett a Nyíri úti csőtörés helyszínén – fotók

Mint arról korábban beszámoltunk, hatalmas csőtörés történt Kecskeméten, a Jász utca és a Nyíri út kereszteződésében péntek délután, ahol egy 300 milliméter átmérőjű, 50 éves főnyomóvezeték hibásodott meg. A csőtörés miatt lakások százai maradtak víz nélkül, az utcák pedig teljesen elárasztódtak.

A csőtörés helyszínén jelenleg is dolgoznak a szakemberek

Forrás: Bácsvíz Zrt.

Kráter és jelentős vízkár a csőtörés helyszínén

A helyszínen legalább 20 m³-es kráter keletkezett. A Bácsvíz Zrt. tájékoztatása szerint munkatársaik a nagyfeszültségű vezeték lekapcsolása után tudtak hozzáférni a hiba pontos helyéhez, amelyet a cső természetes avulása és a közlekedésből adódó dinamikus terhelés együttes hatása okozhatott. A csőtörés során összesen 1200 m³ víz folyt el, jelentős anyagi kárt és útakadályokat okozva.

Tartós javítás és új cső beépítése

A javítás során a régi, elöregedett azbesztcement cső helyére gömbgrafitos öntöttvas vezeték került, amely várhatóan legalább 100 év élettartamot biztosít. A szolgáltatás hajnali fél öt körül állt helyre.

Szeptember 8-ig marad a forgalomkorlátozás

Forrás: Bácsvíz Zrt.

Forgalmi korlátozás és útzár

A Nyíri úti szakaszon félpályás útlezárás van érvényben, amely várhatóan szeptember 8-ig fennmarad. A csőtörés miatt a közlekedést és a helyi buszjáratokat is érintette, a társaság munkatársai pedig folyamatosan eltávolítják az útburkolatra került iszapot.

Közműsűrűség és bonyolult munkavégzés

A hibaelhárítást nehezítette a nagy közműsűrűség: a cső nyomvonalát elektromos, földgáz- és hírközlési kábelek keresztezték. A szakemberek először a magasfeszültségű vezetékek feszültségmentesítését végezték el, ezt követően folytathatták a javítást.