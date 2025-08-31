augusztus 31., vasárnap

1 órája

Újabb csőtörés a Nyíri úton, ismét szünetel a vízszolgáltatás Kecskemét egy részén

Címkék#Nyíri út#Bácsvíz Zrt.#csőtörés

Ismét csőtörés történt Kecskeméten.

Maksa Balázs

Alig két nappal a pénteki csőtörés után ismét vízprobléma lépett fel Kecskeméten, a Nyíri úton. A Bácsvíz Zrt. közleménye szerint mindössze 50 méterre a korábbi hiba helyszínétől jelentkezett újabb vízfeltörés.

csőtörés kecskeméten
Újabb csőtörés történt Kecskeméten
Fotó: Bácsvíz Zrt. hivatalos oldala  Facebook-oldala

A társaság az érintett vezetékszakaszt kizárta, emiatt ugyanaz a fogyasztói kör maradt víz nélkül, amelyet pénteken is érintett a meghibásodás. A szakemberek már dolgoznak a hibahely feltárásán, a tervek szerint a vízszolgáltatás vasárnap este 8 óra körül helyreállhat.

A Bácsvíz Zrt. kéri az érintett lakosság türelmét és megértését a munkálatok idejére.

Több mint ezer köbméter víz öntötte el az utcákat

Mint arról beszámoltunk, Kecskeméten, a Jász utca és a Nyíri út kereszteződésében péntek délután eltört egy 300 milliméteres főnyomóvezeték. A csőtörés miatt lakások százai maradtak víz nélkül, a környék utcáit pedig elárasztotta a kiömlő víz.

 

 

