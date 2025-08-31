1 órája
Újabb csőtörés a Nyíri úton, ismét szünetel a vízszolgáltatás Kecskemét egy részén
Ismét csőtörtés történt Kecskeméten.
Alig két nappal a pénteki csőtörés után ismét vízprobléma lépett fel Kecskeméten, a Nyíri úton. A Bácsvíz Zrt. közleménye szerint mindössze 50 méterre a korábbi hiba helyszínétől jelentkezett újabb vízfeltörés.
A társaság az érintett vezetékszakaszt kizárta, emiatt ugyanaz a fogyasztói kör maradt víz nélkül, amelyet pénteken is érintett a meghibásodás. A szakemberek már dolgoznak a hibahely feltárásán, a tervek szerint a vízszolgáltatás vasárnap este 8 óra körül helyreállhat.
A Bácsvíz Zrt. kéri az érintett lakosság türelmét és megértését a munkálatok idejére.
