Újabb csőtörés a Nyíri úton, ismét szünetel a vízszolgáltatás Kecskemét egy részén

Alig két nappal a pénteki csőtörés után ismét vízprobléma lépett fel Kecskeméten, a Nyíri úton. A Bácsvíz Zrt. közleménye szerint mindössze 50 méterre a korábbi hiba helyszínétől jelentkezett újabb vízfeltörés.

Újabb csőtörés történt Kecskeméten

Fotó: Bácsvíz Zrt. hivatalos oldala Facebook-oldala

A társaság az érintett vezetékszakaszt kizárta, emiatt ugyanaz a fogyasztói kör maradt víz nélkül, amelyet pénteken is érintett a meghibásodás. A szakemberek már dolgoznak a hibahely feltárásán, a tervek szerint a vízszolgáltatás vasárnap este 8 óra körül helyreállhat.

A Bácsvíz Zrt. kéri az érintett lakosság türelmét és megértését a munkálatok idejére.

Több mint ezer köbméter víz öntötte el az utcákat

Mint arról beszámoltunk, Kecskeméten, a Jász utca és a Nyíri út kereszteződésében péntek délután eltört egy 300 milliméteres főnyomóvezeték. A csőtörés miatt lakások százai maradtak víz nélkül, a környék utcáit pedig elárasztotta a kiömlő víz.