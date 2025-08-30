52 perce
Korlátozzák a forgalmat a Nyíri úti csőtörés helyszínén, kezdetét veszi a földgázkitermelés
Összeszedtük Bács-Kiskun szombati kiemelkedő híreit. Cikkünkben részletesen olvashat a Nyíri úti csőtörésről, hírt adtunk arról, hogy elfogatóparancsot adtak ki egy 18 éves fiú ellen, illetve beszámoltunk arról is, hogy egy fekete szörnyeteget kaptak lencsevégre a kecskeméti utcában.
Gigantikus kráter keletkezett a Nyíri úti csőtörés helyszínén
Kecskemét egyik forgalmas utcáját nem túl kellemes meglepetés érte pénteken. A Nyíri úton történt csőtörés miatt az egész környék felbolydult, a szakemberek azóta is dolgoznak a helyreállításon.
Jótékonysági kertmozi: Danyi Boti életöröme sosem fogy el, de szüksége van ránk
Szeptember 6-án különleges programmal várja a kecskemétieket a Petőfi Park: a Petőfivárosi Kertmozi és Jótékonysági Piknik Botiért rendezvényen a közösség összefog, hogy segítséget nyújtson egy kisfiúnak. A jótékonysági nap célja, hogy támogassa a törpenövésű Danyi Botond gyógykezelését, akinek minden apró mindennapi feladat külön kihívást jelent.
Méteráras csalók verik át a gyanútlanokat, így lesz több százezres számla a duguláselhárításból
Az internet bugyraiban mindenhol megtalálhatóak a csalók, de legtöbbször úgy rejtőzködnek el, hogy sokan nem ismerik fel trükkjeiket. A duguláselhárítás területén sincs ez másképp, melynek kapcsán szakember segít felismerni a gyanús jeleket.
Több településen áramszünet lesz az iskolakezdés napján, mutatjuk az érintett helyszíneket
A tanévkezdés után is folytatódnak az MVM áramhálózat-fejlesztési munkálatai. Mutatjuk, hol kell szeptember elsején áramszünetre számítani Bács-Kiskunban.
Megjelent egy fekete szörnyeteg a kecskeméti utcákon, videóra vették
Egy fekete Aston Martin DBX707 parkolt Kecskemét város fényei alatt, és minden tekintetet magára vont. A 707 lóerős luxus Aston Martin egyszerre elegáns és félelmetesen erős.
Elfogatóparancsot adtak ki egy 18 éves fiúra, azonnal hívja a rendőrséget, ha látta
Egy fiatalt keresnek a hatóságok Magyarországon. A bíróság rablás miatt elfogatóparancsot adott ki ellene, a lakosság segítségét is várja a rendőrség.
Megkezdődhet a kitermelés a hatalmas alföldi földgázmezőn
Kezdődhet az alföldi földgázkitermelés Kiskunhalas közelében a kanadai CanCambria Energy Corporation révén. A vállalat a hatalmas földgázmező alól 17 milliárd köbméter földgázt hozhat a felszínre, ami nagyjából Magyarország kétéves teljes fogyasztását fedezné.
Bemutatta új lakóját a Kecskeméti Vadaskert, nem lehet betelni a látványával
Az Állatkertek Éjszakája egy igazi siker volt, tele boldog, ámuldozó családokkal. A Kecskeméti Vadaskert új kisállatát is bemutatta a rendezvényen, aki miatt végleg mindenkinek leesett az álla.