Korlátozzák a forgalmat a Nyíri úti csőtörés helyszínén, kezdetét veszi a földgázkitermelés

Szombaton sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy a Nyíri úton történt csőtörés miatt az egész környék felbolydult, megírtuk, hogy több településen áramszünet lesz az iskolakezdés napján, illetve videót is készítettünk a Kecskeméti Vadaskertben.

A Nyíri úton történt csőtörés miatt az egész környék felbolydult

Forrás: Bácsvíz Zrt.

Gigantikus kráter keletkezett a Nyíri úti csőtörés helyszínén

Kecskemét egyik forgalmas utcáját nem túl kellemes meglepetés érte pénteken. A Nyíri úton történt csőtörés miatt az egész környék felbolydult, a szakemberek azóta is dolgoznak a helyreállításon.

Jótékonysági kertmozi: Danyi Boti életöröme sosem fogy el, de szüksége van ránk

Szeptember 6-án különleges programmal várja a kecskemétieket a Petőfi Park: a Petőfivárosi Kertmozi és Jótékonysági Piknik Botiért rendezvényen a közösség összefog, hogy segítséget nyújtson egy kisfiúnak. A jótékonysági nap célja, hogy támogassa a törpenövésű Danyi Botond gyógykezelését, akinek minden apró mindennapi feladat külön kihívást jelent.

Méteráras csalók verik át a gyanútlanokat, így lesz több százezres számla a duguláselhárításból

Az internet bugyraiban mindenhol megtalálhatóak a csalók, de legtöbbször úgy rejtőzködnek el, hogy sokan nem ismerik fel trükkjeiket. A duguláselhárítás területén sincs ez másképp, melynek kapcsán szakember segít felismerni a gyanús jeleket.

Több településen áramszünet lesz az iskolakezdés napján, mutatjuk az érintett helyszíneket

A tanévkezdés után is folytatódnak az MVM áramhálózat-fejlesztési munkálatai. Mutatjuk, hol kell szeptember elsején áramszünetre számítani Bács-Kiskunban.

Megjelent egy fekete szörnyeteg a kecskeméti utcákon, videóra vették

Egy fekete Aston Martin DBX707 parkolt Kecskemét város fényei alatt, és minden tekintetet magára vont. A 707 lóerős luxus Aston Martin egyszerre elegáns és félelmetesen erős.

Elfogatóparancsot adtak ki egy 18 éves fiúra, azonnal hívja a rendőrséget, ha látta

Egy fiatalt keresnek a hatóságok Magyarországon. A bíróság rablás miatt elfogatóparancsot adott ki ellene, a lakosság segítségét is várja a rendőrség.