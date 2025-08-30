augusztus 30., szombat

Összefolaló

2 órája

Korlátozzák a forgalmat a Nyíri úti csőtörés helyszínén, kezdetét veszi a földgázkitermelés

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun szombati kiemelkedő híreit. Cikkünkben részletesen olvashat a Nyíri úti csőtörésről, hírt adtunk arról, hogy elfogatóparancsot adtak ki egy 18 éves fiú ellen, illetve beszámoltunk arról is, hogy egy fekete szörnyeteget kaptak lencsevégre a kecskeméti utcában.

Digner Brigitta

Szombaton sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy a Nyíri úton történt csőtörés miatt az egész környék felbolydult, megírtuk, hogy több településen áramszünet lesz az iskolakezdés napján, illetve videót is készítettünk a Kecskeméti Vadaskertben.

csőtörés a Nyíri úton
A Nyíri úton történt csőtörés miatt az egész környék felbolydult
Forrás: Bácsvíz Zrt.

Gigantikus kráter keletkezett a Nyíri úti csőtörés helyszínén

Kecskemét egyik forgalmas utcáját nem túl kellemes meglepetés érte pénteken. A Nyíri úton történt csőtörés miatt az egész környék felbolydult, a szakemberek azóta is dolgoznak a helyreállításon.

Jótékonysági kertmozi: Danyi Boti életöröme sosem fogy el, de szüksége van ránk

Szeptember 6-án különleges programmal várja a kecskemétieket a Petőfi Park: a Petőfivárosi Kertmozi és Jótékonysági Piknik Botiért rendezvényen a közösség összefog, hogy segítséget nyújtson egy kisfiúnak. A jótékonysági nap célja, hogy támogassa a törpenövésű Danyi Botond gyógykezelését, akinek minden apró mindennapi feladat külön kihívást jelent.

Méteráras csalók verik át a gyanútlanokat, így lesz több százezres számla a duguláselhárításból

Az internet bugyraiban mindenhol megtalálhatóak a csalók, de legtöbbször úgy rejtőzködnek el, hogy sokan nem ismerik fel trükkjeiket. A duguláselhárítás területén sincs ez másképp, melynek kapcsán szakember segít felismerni a gyanús jeleket.

Több településen áramszünet lesz az iskolakezdés napján, mutatjuk az érintett helyszíneket

A tanévkezdés után is folytatódnak az MVM áramhálózat-fejlesztési munkálatai. Mutatjuk, hol kell szeptember elsején áramszünetre számítani Bács-Kiskunban.

Megjelent egy fekete szörnyeteg a kecskeméti utcákon, videóra vették

Egy fekete Aston Martin DBX707 parkolt Kecskemét város fényei alatt, és minden tekintetet magára vont. A 707 lóerős luxus Aston Martin egyszerre elegáns és félelmetesen erős.

Elfogatóparancsot adtak ki egy 18 éves fiúra, azonnal hívja a rendőrséget, ha látta

Egy fiatalt keresnek a hatóságok Magyarországon. A bíróság rablás miatt elfogatóparancsot adott ki ellene, a lakosság segítségét is várja a rendőrség.

Megkezdődhet a kitermelés a hatalmas alföldi földgázmezőn

Kezdődhet az alföldi földgázkitermelés Kiskunhalas közelében a kanadai CanCambria Energy Corporation révén. A vállalat a hatalmas földgázmező alól 17 milliárd köbméter földgázt hozhat a felszínre, ami nagyjából Magyarország kétéves teljes fogyasztását fedezné.

Bemutatta új lakóját a Kecskeméti Vadaskert, nem lehet betelni a látványával

Az Állatkertek Éjszakája egy igazi siker volt, tele boldog, ámuldozó családokkal. A Kecskeméti Vadaskert új kisállatát is bemutatta a rendezvényen, aki miatt végleg mindenkinek leesett az álla.

 

