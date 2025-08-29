augusztus 29., péntek

Csőtörés

1 órája

Óriási a baj, több mint ezer köbméter víz öntötte el az utcákat, sok háztartás víz nélkül maradt

Címkék#hibaelhárítás#Bácsvíz Zrt.#csőtörés

Gőzerővel dolgoznak a szakemberek. Több mint ezer köbméter víz folyt el a csőtörés során.

Maksa Balázs

Mint arról beszámoltunk, Kecskeméten, a Jász utca és a Nyíri út kereszteződésében péntek délután eltört egy 300 milliméteres főnyomóvezeték. A csőtörés miatt lakások százai maradtak víz nélkül, a környék utcáit pedig elárasztotta a kiömlő víz.

Óriási csőtörés áztatta az utcákat Kecskeméten
Óriási csőtörés áztatta az utcákat, eltört egy 300 milliméteres főnyomóvezeték
Forrás: Bácsvíz Zrt. hivatalos Facebook-oldala

A Bácsvíz Zrt. újabb közleményében arról tájékoztatott, hogy egy 50 éves, 300 milliméter átmérőjű ivóvíz-nyomóvezeték hibásodott meg.

Több mint ezer köbméter víz folyt el a csőtörés során

„Számításaink szerint 1200 köbméter víz került a felszínre. A hibaelhárítást és a hibahely megközelítését nehezíti a nagy közműsűrűség. Ahogy a képeken is látható, elektromos, földgáz valamint hírközlési kábelek is keresztezik a vízvezeték nyomvonalát. Jelenleg a két magasfeszültségű kábel feszültség mentesítésére várunk, a hibafeltárási munka csak azt követően folytatható. Kérjük szíves türelmüket a hibaelhárítás elhúzódása miatt. Jelenleg munkatársaink a környező utcák útburkolatára került iszap eltávolításán dolgoznak” – írták.

csőtörés történt Kecskeméten
Gőzerővel dolgoznak a szakemberek, több mint ezer köbméter víz folyt el a csőtörés során
Forrás: Bácsvíz Zrt. hivatalos Facebook-oldala

Információink szerint éjfélig nem közlekednek a buszok a Nyíri úti szakaszon, a társaság munkatársai pedig folyamatosan dolgoznak a környező utcák útburkolatára került iszap eltávolításán.

 

