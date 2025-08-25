1 órája
Lakiteleken ismertették a Csoóri Sándor Alap és a Kincses Kultúróvoda legújabb eredményeit – fotók
Az elkövetkezendő 10 évben 850 milliárd forintot fordít kulturális fejlesztésekre a magyar kormány. Erről Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter számolt be hétfőn Lakiteleken, ahol a Csoóri Sándor program, valamint a Kincses Kultúróvoda pályázat eredményeit ismertette.
A lakiteleki Hungarikum Ligetben tartott hétfői sajtótájékoztatón Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter bejelentette: a magyar kormány a Csoóri Sándor Program keretében a következő tíz évben 850 milliárd forintot fordít kulturális fejlesztésekre a Kárpát-medencében. A cél, hogy a magyar vidék és a határon túli magyarság is részesüljön ezekből a beruházásokból – akár Szatmárcsekén, Kiskőrösön, vagy épp a Csoóri Szülőház megújítása révén.
Fókuszban a néphagyományok – tovább bővül a Csoóri Program
A Csoóri Sándor Program keretében idén 2,5 milliárd forint támogatást osztanak szét 1600 népművészettel, néptánccal és néphagyományokkal foglalkozó szervezet között, főként vidéken és külhonban. A következő ciklusban a források másfél milliárddal emelkednek.
Kultúra az óvodákban – megerősödött a Kincses Kultúróvoda
A Kincses Kultúróvoda program is bővült: a korábbi forrás négyszeresére, 65 millió forintra nőtt. 101 óvoda kap támogatást, ahol a népművészet – bábszínház, néptánc, táncház – már nemcsak a gyerekekhez, hanem a szülőkhöz is eljut, erősítve a generációk közötti kulturális kapcsolatot.
A Csoóri program és a Kincses Kultúróvoda lehetőséget ad a legkisebbeknek is, hogy megtapasztalják, milyen öröm magyarnak lenni
– fogalmazott Hankó Balázs.
Lezsák Sándor: „Aranykort érlelő időben élünk”
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Népfőiskola alapítója emlékeztetett: bár sok kihívás ér bennünket, mégis „aranykort érlelő időben élünk.” Mint mondta, a Csoóri Sándor Program az organikus magyar kultúra része, amely erőteljesen jelen van a Kárpát-medencében és a diaszpórában is. Példaként említette az erdélyi szórványiskolák támogatását és a budapesti parlamenti látogatásokat is. Lezsák Sándor örömét fejezte ki, hogy a sajtótájékoztatónak Lakitelek adhatott otthont, ahol Csoóri Sándor többször is megfordult.
Both Miklós: „A közös alkotás tartja össze a közösségeket”
Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója rámutatott: a hagyományos tudás korábban közösségekben született – az emberek saját maguk énekeltek, táncoltak, alkottak. Ma viszont egyre kevesebb az ilyen készség: a zene, a tárgyak, az élmények „gombnyomásra” érkeznek. A Csoóri-program ennek a folyamatnak állít tudatosan gátat, és segíti, hogy a közös alkotás újra közösségformáló erővé válhasson.
Fókuszban a néphagyományok – sajtótájékoztató LakitelekenFotók: Vajda Piroska
Hangsúlyozta: a program kézzelfogható hatással van a közösségek életére, az ilyen támogatások hozzájárulnak a helyi népesség megtartásához. A Hagyományok Háza ezért monitoringrendszert is indított, amely az első átfogó népművészeti jelentésben összegzi a program hatásait. A jövőben a népi kézművesség kiemeltebb figyelmet kap majd, hiszen ez a terület – bár kevésbé látványos – ugyanolyan fontos, mint a néptánc.
A Csoóri Sándor Program
A kormány 2017-ben hozta létre a Csoóri Sándor Programot, amely az utóbbi évtized egyik legjelentősebb támogatási formája a népi kultúra területén. A program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése, mindezzel a magyar értékek, hagyományok megőrzése.
