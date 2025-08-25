Lakiteleken ismertették a Csoóri Sándor Alap és a Kincses Kultúróvoda legújabb eredményeit – fotók

A lakiteleki Hungarikum Ligetben tartott hétfői sajtótájékoztatón Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter bejelentette: a magyar kormány a Csoóri Sándor Program keretében a következő tíz évben 850 milliárd forintot fordít kulturális fejlesztésekre a Kárpát-medencében. A cél, hogy a magyar vidék és a határon túli magyarság is részesüljön ezekből a beruházásokból – akár Szatmárcsekén, Kiskőrösön, vagy épp a Csoóri Szülőház megújítása révén.

Csoóri Sándor Program részleteit ismertették hétfőn Lakiteleken

Fotó: Vajda Piroska

Fókuszban a néphagyományok – tovább bővül a Csoóri Program

A Csoóri Sándor Program keretében idén 2,5 milliárd forint támogatást osztanak szét 1600 népművészettel, néptánccal és néphagyományokkal foglalkozó szervezet között, főként vidéken és külhonban. A következő ciklusban a források másfél milliárddal emelkednek.

Kultúra az óvodákban – megerősödött a Kincses Kultúróvoda

A Kincses Kultúróvoda program is bővült: a korábbi forrás négyszeresére, 65 millió forintra nőtt. 101 óvoda kap támogatást, ahol a népművészet – bábszínház, néptánc, táncház – már nemcsak a gyerekekhez, hanem a szülőkhöz is eljut, erősítve a generációk közötti kulturális kapcsolatot.

A Csoóri program és a Kincses Kultúróvoda lehetőséget ad a legkisebbeknek is, hogy megtapasztalják, milyen öröm magyarnak lenni

– fogalmazott Hankó Balázs.

Lezsák Sándor: „Aranykort érlelő időben élünk”

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Népfőiskola alapítója emlékeztetett: bár sok kihívás ér bennünket, mégis „aranykort érlelő időben élünk.” Mint mondta, a Csoóri Sándor Program az organikus magyar kultúra része, amely erőteljesen jelen van a Kárpát-medencében és a diaszpórában is. Példaként említette az erdélyi szórványiskolák támogatását és a budapesti parlamenti látogatásokat is. Lezsák Sándor örömét fejezte ki, hogy a sajtótájékoztatónak Lakitelek adhatott otthont, ahol Csoóri Sándor többször is megfordult.

Both Miklós: „A közös alkotás tartja össze a közösségeket”

Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója rámutatott: a hagyományos tudás korábban közösségekben született – az emberek saját maguk énekeltek, táncoltak, alkottak. Ma viszont egyre kevesebb az ilyen készség: a zene, a tárgyak, az élmények „gombnyomásra” érkeznek. A Csoóri-program ennek a folyamatnak állít tudatosan gátat, és segíti, hogy a közös alkotás újra közösségformáló erővé válhasson.