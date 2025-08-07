Nem jó ötlet elültetni a „csodafát”, komoly kockázatokra figyelmeztetnek a szakértők

A császárfa (Paulownia tomentosa) egy gyors növekedésű, Kelet-Ázsiából származó fafaj, amelyet gyakran „csodafaként” emlegetnek. A környezetbarátnak mondott fafajt előszeretettel ajánlják városi zöldterületekre, díszkertekbe és erdősítésekhez is. Ám a látványos levelek és gyors növekedés mögött súlyos ökológiai kockázatok rejtőznek – írja az Agroinform.

A császárfa inváziós fajként viselkedhet, ezért érdemes kerülni a telepítést

Fotó: Pixabay.com / Illusztráció

Miért veszélyes a császárfa Magyarországon?

Bár hazánkban még nem vált tömegesen invazívvá, a császárfa már több országban is komoly problémákat okozott:

Az Egyesült Államokban ismert inváziós fajként tartják számon.

Európában több országban is észlelték természetes élőhelyekről való kiszorító hatását.

A császárfa invazív faj lehet – mit jelent ez?

Az invazív faj olyan idegenhonos élőlény, amely képes az őshonos növény- és állatvilág kiszorítására. A császárfa:

Szél által terjedő magjaival gyorsan képes szaporodni az ültetési helyek közelében.

gyorsan képes szaporodni az ültetési helyek közelében. Ha egy területen egyszer megtelepszik, nehéz visszaszorítani .

. Ökológiai egyensúlyzavart okozhat, különösen természetközeli élőhelyeken.

A probléma gyökere: emberi telepítés

A császárfa legnagyobb terjesztője maga az ember, így a telepítések révén nagy távolságokra is eljut. Minél több helyen ültetik, annál nagyobb a kockázat a továbbterjedésre. A díszkertészet és az erdőgazdálkodás – akaratlanul is – elősegítheti a faj elterjedését, ha nem veszik figyelembe az inváziós veszélyeket.

Egyik olvasónk beszámolója szerint nagyon megbánta, hogy a császárfa telepítése mellett döntött, ugyanis annak ellenére, hogy rövid idő alatt hatalmasra nőtt és nagy árnyékot adott, a gyökere elkezdte feltörni a betont. Hiába vágatták ki, végül az udvaron lévő térkövet is fel kellett szedni, hogy el tudják távolítani a hatalmas gyökereit, megelőzve a további problémákat. Emellett olvasónk elmondása szerint fűtésre is teljesen alkalmatlan a fafaj.

Mit ajánlanak a szakértők a császárfa helyett?

Szakemberek szerint a császárfa helyett érdemes őshonos fafajokat választani. Városi környezetben is akad számos alternatíva (pl. hárs, kőris, juhar), amelyek nem veszélyeztetik az élőhelyi sokféleséget.