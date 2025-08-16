Saját Guinness-rekordjukat döntenék meg a csárdás táncolásával

A csárdás, a jellegzetes magyar néptánc, szorosan kötődik Baja városához és Rózsavölgyi Márk nevéhez. Az 1800-as évek elején Rózsavölgyi, a korszak ünnepelt hegedűvirtuóza és zeneszerzője Baján töltött évei alatt alkotta meg a ma ismert csárdás alapjait. Ez a zenei műfaj és tánc, a verbunkosból kialakulva, hamar a magyar kultúra és identitás egyik legfontosabb részévé vált.

Forrás: Baja város Facebook-oldala

Baja városa büszkén ápolja ezt a hagyományt, 2010-ben a város a „Csárdás évének” nyilvánította az esztendőt, Rózsavölgyi Márk emlékére. Ennek apropóján szerveztek egy Guinness-rekordkísérletet, amelynek során a cél az volt, hogy a lehető legtöbb ember táncolja egyszerre a csárdást. A kísérlet sikeres volt, és 1597-en ropták egyszerre a táncot a bajai Szentháromság téren, ezzel új rekordot állítva fel.

A város idén, 2025-ben egy újabb rekordkísérletre készül, hogy megdöntse a saját, 15 évvel ezelőtti eredményét. A cél, hogy a Szentháromság téren 2025-en táncoljanak együtt csárdást élő népzene kíséretében. Az eseményre a helyi és környékbeli tánccsoportok mellett minden érdeklődőt várnak, aki szeretne részese lenni a különleges, zenés programnak.