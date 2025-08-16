augusztus 16., szombat

Baja

Saját Guinness-rekordjukat döntenék meg a csárdás táncolásával

Baja városa augusztus 30-án újra nekifut annak, hogy felülmúlja a 2010-ben felállított Guinness-rekordját. Ismét rengeteg ember táncolhat egyszerre csárdás kategóriában. Tizenöt évvel ezelőtt a Szentháromság téren 1598 fő ropta egyszerre, és a szervezők most szeretnék, ha idén ez a létszám 2025-re bővülne – adta közzé a város a közösségi oldalán.

Pozsgai Ákos

A csárdás, a jellegzetes magyar néptánc, szorosan kötődik Baja városához és Rózsavölgyi Márk nevéhez. Az 1800-as évek elején Rózsavölgyi, a korszak ünnepelt hegedűvirtuóza és zeneszerzője Baján töltött évei alatt alkotta meg a ma ismert csárdás alapjait. Ez a zenei műfaj és tánc, a verbunkosból kialakulva, hamar a magyar kultúra és identitás egyik legfontosabb részévé vált.

rekordkísérletre készül Baja, 2025-en ropnák a csárdást
A csárdás néptánc szorosan kötődik Baja városához
Forrás: Baja város Facebook-oldala

Baja városa büszkén ápolja ezt a hagyományt, 2010-ben a város a „Csárdás évének” nyilvánította az esztendőt, Rózsavölgyi Márk emlékére. Ennek apropóján szerveztek egy Guinness-rekordkísérletet, amelynek során a cél az volt, hogy a lehető legtöbb ember táncolja egyszerre a csárdást. A kísérlet sikeres volt, és 1597-en ropták egyszerre a táncot a bajai Szentháromság téren, ezzel új rekordot állítva fel.

A város idén, 2025-ben egy újabb rekordkísérletre készül, hogy megdöntse a saját, 15 évvel ezelőtti eredményét. A cél, hogy a Szentháromság téren 2025-en táncoljanak együtt csárdást élő népzene kíséretében. Az eseményre a helyi és környékbeli tánccsoportok mellett minden érdeklődőt várnak, aki szeretne részese lenni a különleges, zenés programnak.

 

 

 

