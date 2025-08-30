Mint arról korábban beszámoltunk, Baja szombaton új Guinness-rekordot szeretett volna felállítani csárdás tánc kategóriában, célnak a 15 évvel ezelőtti rekord megdöntését tűzték ki. Az időjárás azonban nem kedvezett a rendezvénynek.

A kedvezőtlen időjárás miatt elmarad a csárdás rekordkísérlet

Forrás: Baja város Facebook-oldala

„Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendkívül kedvezőtlen időjárási viszonyok, a folyamatos esőzés és a hűvös idő miatt kénytelenek vagyunk a Csárdás Rekordkísérlet 2025 Baja rendezvényt lemondani! Ez alkalommal a rekordállítás elmarad. A Szentháromság téri színpadi programokat a Bácskai Kultúrpalotában megtartják” – írta közleményében a szervezőbizottság.

A táncház 19 órakor kezdődik, majd 21 óra 30-tól a Dűvő zenekar játszik. Szeretettel várnak mindenkit a Bácskai Kultúrpalotába. A megértést és türelmet köszönik!