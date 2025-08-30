augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baja

34 perce

A kedvezőtlen időjárás miatt elmarad a csárdás rekordkísérlet

Címkék#elmarad#csárdás#tánc#rekord

Közleményt adott ki a bajai rekordkísérlet szervezőbizottsága.

Rab Rita

Mint arról korábban beszámoltunk, Baja szombaton új Guinness-rekordot szeretett volna felállítani csárdás tánc kategóriában, célnak a 15 évvel ezelőtti rekord megdöntését tűzték ki. Az időjárás azonban nem kedvezett a rendezvénynek.

elmarad a csárdás rekordkísérlet
A kedvezőtlen időjárás miatt elmarad a csárdás rekordkísérlet
Forrás: Baja város Facebook-oldala

„Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendkívül kedvezőtlen időjárási viszonyok, a folyamatos esőzés és a hűvös idő miatt kénytelenek vagyunk a Csárdás Rekordkísérlet 2025 Baja rendezvényt lemondani! Ez alkalommal a rekordállítás elmarad. A Szentháromság téri színpadi programokat a Bácskai Kultúrpalotában megtartják” – írta közleményében a szervezőbizottság.

A táncház 19 órakor kezdődik, majd 21 óra 30-tól a Dűvő zenekar játszik. Szeretettel várnak mindenkit a Bácskai Kultúrpalotába. A megértést és türelmet köszönik!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu