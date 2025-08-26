Visszalépett Balla László, Csányi József újra a város élére készül

Csányi József polgármester-jelölt közösségi oldalán közzétett nyilatkozatában úgy fogalmazott, az elmúlt napokban a frakcióval közösen elemezték a kialakult helyzetet, és világos képet kaptak arról, kik terjesztettek téves információkat a képviselők körében. A tisztázó beszélgetések után a felek számára ismét lehetővé vált az együttműködés folytatása, amely Csányi szerint elengedhetetlen a város fejlődése szempontjából.

Csányi József polgármester-jelölt újabb közéleti fejleményekről számolt be közösségi oldalán

Fotó: Vajda Piroska / Archív-felvétel

A fókusz: a város jövője és az emberek biztonsága

„A legfőbb feladatunk Félegyháza jövője, valamint az itt élők biztonsága, nyugalma és életminőségének javítása” – hangsúlyozta a polgármester-jelölt, aki korábban is betöltötte a városvezetői tisztséget. Elmondása szerint minden energiáját a település fejlesztésére kívánja fordítani.

Csányi József polgármester-jelölt lakossági fórumokat tart majd minden városrészben

A választási kampány során Csányi József lakossági fórumokat tervez tartani minden városrészben, hogy közvetlenül a lakóktól hallja meg a problémákat, kérdéseket és javaslatokat. Mint fogalmazott: „A város jövője csak úgy építhető, ha azok véleményére hallgatunk, akik mindennap itt élnek, dolgoznak, és itt nevelik gyermekeiket.”

„Félegyháza többre képes”

A jelölt zárásként megköszönte a bizalmat és a támogatást, és arra buzdította a félegyháziakat: „Mutassuk meg együtt, hogy Félegyháza többre képes, mint amit most ráraktak a hátára.”