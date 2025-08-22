Csányi József ismét elindul a polgármesteri posztért – galériával

Csányi József pénteken lemondásának és újraindulásának okairól számolt be az utcafórumon, ahol több százan hallgatták, bejelentését sokan tapssal üdvözölték.

Csányi József, Kiskunfélegyháza korábbi polgármestere nyár közepén mondott le tisztségéről, most újra megméretteti magát

Fotó: Vajda Piroska

Csányi József belső támadásra hivatkozott

Csányi József közel félórás felszólalásában elmondta: július 9-én kényszerült lemondani, miután – állítása szerint – olyan belső támadás érte, amely nemcsak ellene, hanem az egész város ellen irányult.

Árulás áldozata lettem. Félegyházát árulták el azok, akikben korábban én is megbíztam. Ez nem ideológiai ellentét volt, hanem hatalmi és anyagi érdekek álltak mögötte

– fogalmazott.

Hozzátette: a jegyző és néhány képviselőtársa olyan helyzetbe hozta, amelyből nem volt más kiút, mint a lemondás – annak ellenére sem, hogy 24 óra gondolkodási időt kért.

„Sokkoló és megdöbbentő helyzet volt. Olyan döntést kellett hoznom, hogy nem ismertem minden szereplőt, és nem láttam a motivációikat sem. Azt ajánlották, ha csendben távozom, a polgármesteri fizetésemet 2029 júniusáig kifizetik – erről írásos bizonyítékom is van. De ezzel cinkossá tettek volna, amit nem vállalhattam” – mondta.

A választók bizalmát nem árulná el

Kiemelte: a 2024-es választáson elnyert, több mint 76 százalékos támogatást nem árulná el, a választók bizalmát kötelességként és felelősségként éli meg. „Egy ilyen mértékű felhatalmazást nem hagyhatok anélkül, hogy meg ne próbálnám visszaszerezni a város irányítását – a közösség érdekében.”

A volt polgármester arról is beszélt, hogy hivatali ideje alatt több pénzügyi visszaélésre derített fényt. Állítása szerint bizonyos körök egyre nagyobb pénzekhez jutottak, ő pedig próbálta ennek útját állni. „A titkolózás, információ-visszatartás egyre nyilvánvalóbbá vált. Mikor világossá tettem, hogy nem hátrálok meg, jobbnak látták, ha eltávolítanak.”

Nem akar tanácsadó lenni

Visszautasította azokat az állításokat is, amelyek szerint tanácsadói pozícióra törekedett volna a városházán. „Soha nem kértem és nem is fogok kérni tanácsadói szerepet. Én polgármesterként szeretném továbbra is szolgálni a várost.”