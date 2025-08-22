1 órája
Csányi József ismét elindul a polgármesteri posztért – galériával
Független jelöltként újra megméretteti magát Csányi József az októberi időközi polgármester-választáson Kiskunfélegyházán – jelentette be pénteken a Béke téren tartott sajtótájékoztatóval egybekötött lakossági fórumon. Csányi József, Kiskunfélegyháza korábbi polgármestere nyár közepén mondott le tisztségéről.
Csányi József pénteken lemondásának és újraindulásának okairól számolt be az utcafórumon, ahol több százan hallgatták, bejelentését sokan tapssal üdvözölték.
Csányi József belső támadásra hivatkozott
Csányi József közel félórás felszólalásában elmondta: július 9-én kényszerült lemondani, miután – állítása szerint – olyan belső támadás érte, amely nemcsak ellene, hanem az egész város ellen irányult.
Árulás áldozata lettem. Félegyházát árulták el azok, akikben korábban én is megbíztam. Ez nem ideológiai ellentét volt, hanem hatalmi és anyagi érdekek álltak mögötte
– fogalmazott.
Hozzátette: a jegyző és néhány képviselőtársa olyan helyzetbe hozta, amelyből nem volt más kiút, mint a lemondás – annak ellenére sem, hogy 24 óra gondolkodási időt kért.
„Sokkoló és megdöbbentő helyzet volt. Olyan döntést kellett hoznom, hogy nem ismertem minden szereplőt, és nem láttam a motivációikat sem. Azt ajánlották, ha csendben távozom, a polgármesteri fizetésemet 2029 júniusáig kifizetik – erről írásos bizonyítékom is van. De ezzel cinkossá tettek volna, amit nem vállalhattam” – mondta.
A választók bizalmát nem árulná el
Kiemelte: a 2024-es választáson elnyert, több mint 76 százalékos támogatást nem árulná el, a választók bizalmát kötelességként és felelősségként éli meg. „Egy ilyen mértékű felhatalmazást nem hagyhatok anélkül, hogy meg ne próbálnám visszaszerezni a város irányítását – a közösség érdekében.”
A volt polgármester arról is beszélt, hogy hivatali ideje alatt több pénzügyi visszaélésre derített fényt. Állítása szerint bizonyos körök egyre nagyobb pénzekhez jutottak, ő pedig próbálta ennek útját állni. „A titkolózás, információ-visszatartás egyre nyilvánvalóbbá vált. Mikor világossá tettem, hogy nem hátrálok meg, jobbnak látták, ha eltávolítanak.”
Nem akar tanácsadó lenni
Visszautasította azokat az állításokat is, amelyek szerint tanácsadói pozícióra törekedett volna a városházán. „Soha nem kértem és nem is fogok kérni tanácsadói szerepet. Én polgármesterként szeretném továbbra is szolgálni a várost.”
Zárásként kijelentette: most, hogy átlátja a helyzetet, ismeri az ellene és Kiskunfélegyháza ellen szervezkedők szándékait, ezért úgy döntött, ismét indul a polgármesteri tisztségért.
Azért mérettetem meg magam, hogy Kiskunfélegyháza továbbra is a stabilitás, a nyugalom, a béke és a fejlődés városa maradhasson.
Balla László is ringbe száll a polgármesteri székért
Mint arról korábban beszámoltunk, Kiskunfélegyháza alpolgármestere is indul az októberi időközi polgármester-választáson. Balla László a Nemzeti Fórum képviselőcsoport polgármester-jelöltjeként méretteti meg magát. Erről csütörtöki sajtótájékoztatóján számolt be a képviselőcsoport. A sajtótájékoztatót megelőzően Balla László és 10 képviselőtársa közleményt adott ki Csányi József polgármester lemondásával kapcsolatban. Ebben részletesen beszámoltak arról, hogy miért romlott meg a viszony a képviselők és a polgármester között. A közleményben azt írták, hogy Csányi Józseffel vállalhatatlan és méltatlan életvitele és viselkedése miatt nem tudtak már együtt dolgozni.
