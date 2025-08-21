46 perce
Most jött a hír, megváltozik a családi pótlék kézbesítésének időpontja
Az iskolakezdés közeledtével nagyszerű hírt kaptak a családok. Idén korábban érkezik a számlákra és a postaládákba a családi pótlék.
A Magyar Államkincstár csütörtöki közlése szerint idén is a tanévkezdés előtt, már augusztus végén folyósítják a szeptemberre esedékes családi pótlékot, GYES-t és GYET-et. A lépés célja, hogy a kormány könnyítse a családok iskolakezdési terheit, és mintegy 1 millió 45 ezer családnak nyújtson időben támogatást – írja az MTI.
Már csütörtöktől elkezdik kézbesíteni a családi pótlékot
A Magyar Posta csütörtöktől kezdi kézbesíteni az ellátásokat, míg a Magyar Államkincstár pénteken utalja az összegeket a bankszámlákra. A kincstár hangsúlyozta, hogy a korábbi folyósítás minden érintett családnak segítséget nyújt a tanévkezdés költségeinek fedezéséhez.
Családi adókedvezmény: duplázódik a támogatás
Mint arról mi is beszámoltunk, július 1-jén indult el Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja, amely közel 1 millió magyar családot érint. A program első üteme már hatályba lépett, a második ütem pedig 2026. január 1-jén lép életbe.
A családi adókedvezmény mértéke gyermekenként a következő:
- 1 gyermeknél: 15 000 forint
- 2 gyermeknél: 60 000 forint
- 3 gyermeknél: 148 500 forint
- további gyermekek esetén: +49 500 forint gyermekenként
Ezen túlmenően a két- és háromgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége tovább növeli a családok pénzügyi biztonságát, jelentősen támogatva a mindennapokat.
Miért fontos a korábbi utalás?
A tanévkezdés előtti családtámogatások korai kifizetése nemcsak a gyermekek iskolai felszerelésének beszerzését segíti, hanem hozzájárul a családok pénzügyi stabilitásához is. A szakértők szerint az ilyen intézkedések növelik a családok biztonságérzetét, és segítik a gyermekek zavartalan iskolakezdését.
