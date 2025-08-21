augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos

3 órája

Most jött a hír, megváltozik a családi pótlék kézbesítésének időpontja

Címkék#család#Magyar Államkincstár#Magyar Posta#családi pótlék

Az iskolakezdés közeledtével nagyszerű hírt kaptak a családok. Idén korábban érkezik a számlákra és a postaládákba a családi pótlék.

Kovács Alexandra

A Magyar Államkincstár csütörtöki közlése szerint idén is a tanévkezdés előtt, már augusztus végén folyósítják a szeptemberre esedékes családi pótlékot, GYES-t és GYET-et. A lépés célja, hogy a kormány könnyítse a családok iskolakezdési terheit, és mintegy 1 millió 45 ezer családnak nyújtson időben támogatást – írja az MTI.

családi pótlékot visz egy postás
Korábban érkezik a szeptemberi családi pótlék
Fotó: MW / Illusztráció

Már csütörtöktől elkezdik kézbesíteni a családi pótlékot

A Magyar Posta csütörtöktől kezdi kézbesíteni az ellátásokat, míg a Magyar Államkincstár pénteken utalja az összegeket a bankszámlákra. A kincstár hangsúlyozta, hogy a korábbi folyósítás minden érintett családnak segítséget nyújt a tanévkezdés költségeinek fedezéséhez.

Családi adókedvezmény: duplázódik a támogatás

Mint arról mi is beszámoltunk, július 1-jén indult el Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja, amely közel 1 millió magyar családot érint. A program első üteme már hatályba lépett, a második ütem pedig 2026. január 1-jén lép életbe.

A családi adókedvezmény mértéke gyermekenként a következő:

  • 1 gyermeknél: 15 000 forint
  • 2 gyermeknél: 60 000 forint
  • 3 gyermeknél: 148 500 forint
  • további gyermekek esetén: +49 500 forint gyermekenként

Ezen túlmenően a két- és háromgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége tovább növeli a családok pénzügyi biztonságát, jelentősen támogatva a mindennapokat.

Miért fontos a korábbi utalás?

A tanévkezdés előtti családtámogatások korai kifizetése nemcsak a gyermekek iskolai felszerelésének beszerzését segíti, hanem hozzájárul a családok pénzügyi stabilitásához is. A szakértők szerint az ilyen intézkedések növelik a családok biztonságérzetét, és segítik a gyermekek zavartalan iskolakezdését.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu