Magyar nóta, arcfestés és sertésgulyás várta az érdeklődőket a családi napon – fotók, videó

Szombaton 11 órakor kezdődött a családi nap a Muszáj városrészben, a Gymesi utcai játszótéren. A programok változatossága lehetővé tette, hogy mindenkinek jusson egy kis kikapcsolódás.

A családi napról senki sem tért haza üres hassal

Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

A családi nap hangulata

A családi nap a Kecskeméti Nótások Egyesületének szervezése által jöhetett létre. Ország Ilona, a Kecskeméti Nótások Egyesületének műsorvezetője mutatta be a családi nap résztvevőit.

Lévai Jánosné önkormányzati képviselő köszöntötte a résztvevőket, valamint beszámolt a városrészt érintő jövőbeni kisebb fejlesztésekről. Elmondta, hogy rövid időn belül felújítják a Juhász utcát. Új óvoda épül a városrészben, két darab napelemes lámpatestet szeretnének a Felsőkomárnok utcai játszótérre, valamint tervezik a Bodzai utca felújítását, a Juhász utcára egy zebra kialakítását, a régi lámpatestek cseréjét, valamint a Juhász utcáról szeretnék kitiltani a nagy tehergépjárműveket és a kamionokat.

Fontos azt kiemelni, hogy a részvétel szempontjából az életkor nem volt kifogás annál a hölgynél, aki 100 évesen is eljött a családi napra a meleg ellenére, és nagyon jól érezte magát a közösségben.

Sokakat vonzottak a programok

Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

Az eseményt folytatva, a beszéd után délben az ebéd következett, melyet a Turu házaspárnak köszönhettek a résztvevők. Nem akármilyen étel került a vendégek elé, a legfinomabb sertésgulyást főzték csipetkével, de a gluténérzékenyekre gondolva a csipetkét külön főzték, hogy anélkül is lehessen kérni az ebédet. A hangulat további fokozása érdekében a Kecskeméti Nótások játszottak magyar nótákat Kozma Tamás és Kovács János, a Magyar Nótások Egyesületének elnökének éneke mellett. Az egyesület külön megemlítette, hogy más kecskeméti programon is nagyon szívesen játszanának magyar nótákat és cigányzenéket.

A gyermekekre is gondolva arcfestés és kézműves sarok szórakoztatta a kisebbeket. Három órától pedig a Spreading Formation koncertre került sor, amelyet Farkas Árpád retró zenéje követett.