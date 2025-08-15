22 perce
Hajmeresztő mutatványt vettek videóra Kecskemét főterén, az életét kockáztatta ezért a videóért
Egy merész fiatal felmászott az állványzatra, és videót is készített a kalandról. A Cifrapalota tetejéről lenyűgöző kilátás nyílik a városra, de a mutatvány korántsem volt legális.
A TikTokra feltöltött videó már több mint 26 ezer megtekintésnél jár, és bár a látvány valóban különleges, a mászás komoly kockázatot rejt magában. A közösségi médiában a kommentelők a munkálatok lassúságát és a Cifrapalota jelenlegi állapotát kritizálták.
Kaland a Cifrapalota tetején
Az ikonikus kecskeméti épület 2022 óta állványokkal körülvéve várja a felújítás végét. Egy fiatal azonban nem tudott ellenállni a kísértésnek, és felmászott a magasba. A Cifrapalota tetejéről készített felvételeken a város panorámája tárul a nézők elé, ám a mutatvány engedély nélkül, szabálytalanul zajlott.
Hosszú évek óta tartó munkálatok
A Cifrapalota renoválása 2021 tavaszán kezdődött, amikor omlásveszély miatt a Rákóczi úti járdát lezárták. Először vakolatdarabok hullottak le, majd a Csányi János körút felől egy Zsolnay-dísz pirogránit darabja is lezuhant. Azóta a felújítás mind a külső, mind a belső részeken zajlik, de a városlakók és turisták egyelőre csak a nyomtatott takarófóliát láthatják a falakon.
Veszélyes és tilos
Bár a Cifrapalota tetejéről valóban különleges a kilátás, az állványzat megmászása engedély nélkül életveszélyes.
Felhívjuk a figyelmet, hogy senki ne kövesse a videóban látott példát!