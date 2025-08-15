augusztus 15., péntek

Életveszélyes mutatvány

22 perce

Hajmeresztő mutatványt vettek videóra Kecskemét főterén, az életét kockáztatta ezért a videóért

Címkék#állványzat#Cifrapalota#életveszélyes

Egy merész fiatal felmászott az állványzatra, és videót is készített a kalandról. A Cifrapalota tetejéről lenyűgöző kilátás nyílik a városra, de a mutatvány korántsem volt legális.

Orosz Fanni Flóra

A TikTokra feltöltött videó már több mint 26 ezer megtekintésnél jár, és bár a látvány valóban különleges, a mászás komoly kockázatot rejt magában. A közösségi médiában a kommentelők a munkálatok lassúságát és a Cifrapalota jelenlegi állapotát kritizálták.

a Cifrapalota állványzatára mászott, életveszélyes mutatványt hajtott végre,
Egy fiatal felmászott a Cifrapalota állványzatára
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kaland a Cifrapalota tetején

Az ikonikus kecskeméti épület 2022 óta állványokkal körülvéve várja a felújítás végét. Egy fiatal azonban nem tudott ellenállni a kísértésnek, és felmászott a magasba. A Cifrapalota tetejéről készített felvételeken a város panorámája tárul a nézők elé, ám a mutatvány engedély nélkül, szabálytalanul zajlott.

Hosszú évek óta tartó munkálatok

A Cifrapalota renoválása 2021 tavaszán kezdődött, amikor omlásveszély miatt a Rákóczi úti járdát lezárták. Először vakolatdarabok hullottak le, majd a Csányi János körút felől egy Zsolnay-dísz pirogránit darabja is lezuhant. Azóta a felújítás mind a külső, mind a belső részeken zajlik, de a városlakók és turisták egyelőre csak a nyomtatott takarófóliát láthatják a falakon.

Veszélyes és tilos

Bár a Cifrapalota tetejéről valóban különleges a kilátás, az állványzat megmászása engedély nélkül életveszélyes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy senki ne kövesse a videóban látott példát!

 

