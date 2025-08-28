A megtalált koponyák erőszakos halálról is árulkodnak – Titkok az avar sírok mélyéről

A kecskeméti Cifrapalota részleteket is elárult közleményében az izgalmas, történelmi szempontból is kiemelkedő tárlatról. Az avar korban (a 6–9. században) élt emberek hétköznapi és extrém betegségeit, erőszakos haláluk körülményeit jól szemléltetik azok a sírok, melyeket a Kecskeméti Katona József Múzeum régészei tártak fel az elmúlt években. A sírokban talált leleteket most láthatja először a nagyközönség a Cifrapalota avar-kiállításán.

A Cifrapalota kiállítása a múlt erőszakos halálait is megidézi

Fotó: MW-archív

Azonnal belehalhatott az áldozat

A Kelebiánál feltárt temető egyik legkülönlegesebb lelete egy 40–45 éves férfi koponyája, melyen egy éles tárggyal – feltehetően egy karddal – mért halálos csapás nyomait találták. A fegyver kettészelte a homlokcsontot: ez a sérülés szinte biztosan azonnali halált okozott. Egy másik, 19–22 év körüli férfi esetében lefejezés nyomaira bukkantak: gerincoszlopán egy határozott vágás szelte ketté a nyakcsigolyát és a gerincvelőt.

A halál sokszor betegség által sújtott le

Az avar kori emberek nemcsak erőszakos halállal, hanem gyógyíthatatlan betegségekkel is küzdöttek. A kecskeméti és hajósi temetőkben előkerült női csontvázakon például tuberkulózis egyértelmű nyomait észlelték. A gyulladásos gócok kimarták a csigolyák belsejét, összeroppantották a gerincoszlopot, amely végül a beteg életébe kerülhetett. A TBC mellett leprára jellemző nyomokat is azonosítottak: egy 45–50 éves nő arcán az orrüreg környékén jelentős gyulladás lépett fel, az orrüreg egy része szinte teljesen felszívódott.

A fogak ápolására kevésbé fordítottak figyelmet

A betegségeken kívül a mindennapi élet nyomai is megjelennek a csontokon, a fogazatokon. Általánosnak számított például a rossz szájhigiénia: gyakori volt a fogkő, a szuvasodás, sőt, a fogak elvesztése is. A kelebiai temető egyik sírjában például egy 50 év körüli személyre bukkantak, aki teljes fogazatát elveszítette. Emellett a fogak „eszközként” való használata is gyakori lehetett, ezt bizonyítják az elülső fogakon látható V-alakú barázdák, melyeket valószínűleg szerszámok, zsinegek vagy tűk okozhattak.