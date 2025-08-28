1 órája
A megtalált koponyák erőszakos halálról is árulkodnak – Titkok az avar sírok mélyéről
Kardvágás a koponyán, lefejezés nyomai, lepra és tuberkulózis – az avar kori temetőkben talált sírok érdekes képet adnak az egykor élt emberek erőszakos haláláról, betegségeiről és mindennapi egészségügyi problémáiról. Az elmúlt években megtalált, különleges leleteket bárki megtekintheti a kecskeméti Cifrapalota időszaki kiállításán.
A kecskeméti Cifrapalota részleteket is elárult közleményében az izgalmas, történelmi szempontból is kiemelkedő tárlatról. Az avar korban (a 6–9. században) élt emberek hétköznapi és extrém betegségeit, erőszakos haláluk körülményeit jól szemléltetik azok a sírok, melyeket a Kecskeméti Katona József Múzeum régészei tártak fel az elmúlt években. A sírokban talált leleteket most láthatja először a nagyközönség a Cifrapalota avar-kiállításán.
Azonnal belehalhatott az áldozat
A Kelebiánál feltárt temető egyik legkülönlegesebb lelete egy 40–45 éves férfi koponyája, melyen egy éles tárggyal – feltehetően egy karddal – mért halálos csapás nyomait találták. A fegyver kettészelte a homlokcsontot: ez a sérülés szinte biztosan azonnali halált okozott. Egy másik, 19–22 év körüli férfi esetében lefejezés nyomaira bukkantak: gerincoszlopán egy határozott vágás szelte ketté a nyakcsigolyát és a gerincvelőt.
A halál sokszor betegség által sújtott le
Az avar kori emberek nemcsak erőszakos halállal, hanem gyógyíthatatlan betegségekkel is küzdöttek. A kecskeméti és hajósi temetőkben előkerült női csontvázakon például tuberkulózis egyértelmű nyomait észlelték. A gyulladásos gócok kimarták a csigolyák belsejét, összeroppantották a gerincoszlopot, amely végül a beteg életébe kerülhetett. A TBC mellett leprára jellemző nyomokat is azonosítottak: egy 45–50 éves nő arcán az orrüreg környékén jelentős gyulladás lépett fel, az orrüreg egy része szinte teljesen felszívódott.
A fogak ápolására kevésbé fordítottak figyelmet
A betegségeken kívül a mindennapi élet nyomai is megjelennek a csontokon, a fogazatokon. Általánosnak számított például a rossz szájhigiénia: gyakori volt a fogkő, a szuvasodás, sőt, a fogak elvesztése is. A kelebiai temető egyik sírjában például egy 50 év körüli személyre bukkantak, aki teljes fogazatát elveszítette. Emellett a fogak „eszközként” való használata is gyakori lehetett, ezt bizonyítják az elülső fogakon látható V-alakú barázdák, melyeket valószínűleg szerszámok, zsinegek vagy tűk okozhattak.
A Cifrapalota kiállítása december közepéig látható
Ezeket az izgalmas és sokszor megrázó felfedezéseket a nagyközönség is megtekintheti Kecskeméten. Az „Egy eltűnt nép nyomában. Az avarok élete a Duna–Tisza közén” című kiállítás a Duna–Tisza közén élő avarok 6–9. századi történetét és mindennapjait mutatja be a legújabb kutatási eredmények és régészeti felfedezések tükrében. A tárlat külön figyelmet szentel a legújabb antropológiai és genetikai vizsgálatoknak is, melyek betekintést nyújtanak az avar kori emberek eredetébe, életvitelébe, családi kapcsolataiba és betegségeibe. A tárlat december 14-éig látható.
