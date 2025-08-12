Nagyon sok járatot érint a menetrend-változás augusztus végétől, erről jobb, ha tud!

Összeszedtük a legfontosabb változtatásokat a Kecskeméti Közlekedési Központ (KEKO) helyi buszmenetrendjét illetően. Érdemes végigböngészni, hiszen augusztus 25-én, hétfőtől 15 járatot érintenek a módosítások, és lesz egy új járat is. A teljes új menetrend a társaság honlapján érhető el.

Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a buszmenetrend változásáról

Fotó: Bús Csaba/archív-felvétel

Új megállóhelyek

Jó hír lehet sokaknak, hogy a KeKo két új megállót helyez forgalomba. Az egyik a Mercedes úton, mely a Mercedes 3. kapu elnevezést kapja. A megállóhely kiszolgálását végző vonalak: 119, 139, 179, 249, 339. A másik új megállóhely pedig a Csabay Géza körúton, a Kecskeméti Fürdő elnevezésű megállóhely ellenoldalán, szintén Kecskeméti Fürdő néven működik a továbbiakban.

Buszmenetrend-változás a 119-es vonalon

A 119-es vonalon (régi 1D) a vasútállomás megállóhelyről munkanapokon, szabad- és munkaszüneti napokon 4:45 órakor induló járat meghosszabbított útvonalon közlekedik, a Mercedes 1. kapu megállóhelyet követően az új, Mercedes 3. kapu elnevezésű megállóhelyen is megáll.

A Nissin Foods megállóhelyről induló járatok tekintetében azonban sok változást eszközöltek, vannak korábbi indulások, meghosszabbított útvonalak egyaránt.

A 138-as járat módosításai

A 138-as vonal (régi 2S) járatai a továbbiakban nem végállomásoznak az SMP megállóhelynél, hanem hurokjáratként közlekednek és a Barényi Béla úton térnek vissza a belváros irányába az új menetrend szerint. Vannak új járatok, és megszüntetett járatok is.

A 139-es vonalat is érinti a menetrend-módosítás

A régi 2D, azaz 139-es vonal több járata is a Vasútállomásról indulva meghosszabbított útvonalon közlekedik, a Mercedes 1. kapu megállóhelyet követően az új, Mercedes 3. kapu elnevezésű megállóhelyen is megállnak. Vannak néhány perccel később induló járatok is.

A Mercedes 1. kapu megállóhelyről is több meghosszabbított útvonalon megy, és a Mercedes 1. kapu megállóhelyet megelőzően az új, Mercedes 3. kapu elnevezésű megállóhelyről indulnak. A Mercedes 1. kapu, illetve Mercedes 3. kapu megállóhelyekről induló és Mercedes 2. kapu megállóhely irányába tartó autóbuszjáratok a továbbiakban csak Mercedes 4. kapu megállóhelyig közlekednek és nem érintik az SMP megállóhelyet.