2 órája
Nagyon sok járatot érint a menetrend-változás augusztus végétől, erről jobb, ha tud!
Újabb változásokat jelentett be a Kecskeméti Közlekedési Központ. Augusztus 25. nagy változásokat hoz a kecskeméti buszmenetrendben. Lesznek új buszmegállók, új járatok, és számos helyi járat menetrendje módosul időben és útvonal tekintetében.
Összeszedtük a legfontosabb változtatásokat a Kecskeméti Közlekedési Központ (KEKO) helyi buszmenetrendjét illetően. Érdemes végigböngészni, hiszen augusztus 25-én, hétfőtől 15 járatot érintenek a módosítások, és lesz egy új járat is. A teljes új menetrend a társaság honlapján érhető el.
Új megállóhelyek
Jó hír lehet sokaknak, hogy a KeKo két új megállót helyez forgalomba. Az egyik a Mercedes úton, mely a Mercedes 3. kapu elnevezést kapja. A megállóhely kiszolgálását végző vonalak: 119, 139, 179, 249, 339. A másik új megállóhely pedig a Csabay Géza körúton, a Kecskeméti Fürdő elnevezésű megállóhely ellenoldalán, szintén Kecskeméti Fürdő néven működik a továbbiakban.
Buszmenetrend-változás a 119-es vonalon
A 119-es vonalon (régi 1D) a vasútállomás megállóhelyről munkanapokon, szabad- és munkaszüneti napokon 4:45 órakor induló járat meghosszabbított útvonalon közlekedik, a Mercedes 1. kapu megállóhelyet követően az új, Mercedes 3. kapu elnevezésű megállóhelyen is megáll.
A Nissin Foods megállóhelyről induló járatok tekintetében azonban sok változást eszközöltek, vannak korábbi indulások, meghosszabbított útvonalak egyaránt.
A 138-as járat módosításai
A 138-as vonal (régi 2S) járatai a továbbiakban nem végállomásoznak az SMP megállóhelynél, hanem hurokjáratként közlekednek és a Barényi Béla úton térnek vissza a belváros irányába az új menetrend szerint. Vannak új járatok, és megszüntetett járatok is.
A 139-es vonalat is érinti a menetrend-módosítás
A régi 2D, azaz 139-es vonal több járata is a Vasútállomásról indulva meghosszabbított útvonalon közlekedik, a Mercedes 1. kapu megállóhelyet követően az új, Mercedes 3. kapu elnevezésű megállóhelyen is megállnak. Vannak néhány perccel később induló járatok is.
A Mercedes 1. kapu megállóhelyről is több meghosszabbított útvonalon megy, és a Mercedes 1. kapu megállóhelyet megelőzően az új, Mercedes 3. kapu elnevezésű megállóhelyről indulnak. A Mercedes 1. kapu, illetve Mercedes 3. kapu megállóhelyekről induló és Mercedes 2. kapu megállóhely irányába tartó autóbuszjáratok a továbbiakban csak Mercedes 4. kapu megállóhelyig közlekednek és nem érintik az SMP megállóhelyet.
A 150-es vonal új próbajáratokat kap
A régi 25-ös, azaz 150-es járat a Vasútállomás megállóhelyről indulva több új időpontban is közlekedik, de csak próbajelleggel, 2026. február 28-ig. Emellett néhány járat 5 perccel később indul.
A 179-es vonal is érinti az új
buszmegállót
A régi 12D, azaz 179-es vonalon a Vasútállomás megállóhelyről és a Mercedes 8. kapu megállóhelyről is több járat meghosszabbított útvonalon közlekedik, a Szélmalom Csárda és Mercedes 1. kapu megállóhelyek között az új, Mercedes 3. kapu elnevezésű megállóhelyen is megáll. Ezen a vonalon is vannak korábban 5 perccel korábban induló járatok.
Teljesen új járat lesz a 216 Kecskeméten
Augusztus 25-étől jár az új 216-os busz. Útvonala: Margaréta Otthon–Kecskeméti Fürdő–Kadafalva. Érinti a Széchenyiváros és a Petőfiváros számos utcáját. Mondhatni óránként közlekedik majd.
A 249-es vonal több ponton érintett a menetrend-módosításban
A régi 14D, azaz a 249-es Margaréta Otthon megállóhelyről és a Mercedes 1. kaputól induló járatai közül több is meghosszabbított útvonalon közlekedik, érinti az új, Mercedes 3. kapu megállót. Vannak új járatok és korábban indulók is.
A 339-es vonal is megáll a Mercedes 3. megállónál
A régi 15D, azaz a 339-es busz Hetényegyháza, végállomás megállóhely esetében a reggeli 4:55-ös járata meghosszabbított útvonalon közlekedik, érinti a már sokat említett új, Mercedes 3. kapu elnevezésű megállóhelyet. A Nissin Foods és Knorr Bremse megállóhelyről indulóknál azonban jóval több a menetrend változás. Vannak korábban és később közlekedők, meghosszabbított útvonalon járók egyaránt.
A 401-es vonal egy járata a 402-esre kerül
A menetrend módosítás a 401-es (régi 14-es) vonalat is érinti. A Széchenyi tér megállóhelyről munkanapokon 5:15 órakor induló autóbuszjáratot áthelyezik a 402 Széchenyi tér–Tesco–Margaréta Otthon–Széchenyi tér autóbuszvonalra. A másik változás, hogy munkanapokon a 20:25 órakor induló járat 5 perccel korábban közlekedik.
A 402-es vonalon is akad módosítás
A régi 10-es, azaz a 402-es vonal sok járatában érintett. Az előzőekben már említett áthelyezés mellett több busz is korábban indul vagy később indul a Széchenyi tér és a Margaréta megállóhelyről is.
A 403-as járatok közül több később indul
A régi 504-es, azaz 403-as vonal a Kvarc utca megállóhelyről a tanév tartama alatt munkanapokon délutánonként több esetben is később közlekedik, 10-20 perccel.
406-os és 412-es járatok is más időpontokban indulnak
A régi 34A, azaz a 406-os nagyon sok járatában érintett a menetrend módosításban, mind a Széchenyi tér megállóhelyről, Homokbánya Kollégium megállóhelyről, és Kadafalva Mókus utcáról indulva. Több korábban, néhány később közlekedik.
A régi 514-es, azaz 412-es járatok közül is több korábban indul majd a Széchenyi tér megállóhelyről, a Kvarc utca megállóhelyről viszont van, ami előbb, van, ami később közlekedik.
Új járatok a 431-es vonalon
A régi 2A, azaz 431-es vonalon a Széchenyi tér megállóhelyről munkanapokon új autóbuszjárat indul 11:00 és 12:00 órakor.
A 441-es és a 449-es vonalak módosításai
A régi 13K, azaz a 441-es vonal is több ponton érintett a menetrend módosítás kapcsán. A Széchenyi tér megállóhelyről munkanapokon 5:15 órakor induló autóbuszjárat meghosszabbított útvonallal közlekedik és áthelyezték a 249-es Margaréta Otthon–Széchenyi tér–Knorr-Bremse–Mercedes autóbuszvonalra.
Knorr-Bremse megállóhelyről munkanapokon 5:35 órakor induló járat a továbbiakban a 449-es Mercedes 3. kapu - Széchenyi tér autóbuszvonalon kerül meghirdetésre.
A 449-es vonal (régi 13D) esetében a Mercedes 3. kapu megállóhelyről munkanapokon új járat indul 5:26 órakor, amely átszállási lehetőséget biztosít Mercedes 1. kapu megállóhelyen a Knorr-Bremse megállóhely irányába. A szabad- és munkaszüneti napokon az új járat 5:26 órakor indul, és ugyanúgy átszállási lehetőséget biztosít.
