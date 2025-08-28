Szeptember 1-től változás jön, így alakul a helyközi buszok menetrendje Bács-Kiskunban

Szeptemberben az iskolakezdés miatt a helyközi buszok forgalma jelentősen megélénkül. A MÁV-csoport a közlekedés élhetőbbé és hatékonyabbá tétele érdekében módosítja a Bács-Kiskunt érintő járatok menetrendjét, amely szeptember 1-jétől, hétfőtől lép érvénybe.

Mutatjuk a Bács Kiskun vármegyei autóbuszmenetrend-változásokat

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Újdonságok a buszközlekedésben

5035 (Szeged – Ásotthalom – Mélykút – Baja): Egyes járatok Szeged–Baja–Szekszárd viszonylaton közlekednek 1652-es vonalszámon. Új busz indul 17:30-kor Szegedről Bajára.

5054 (Szeged – Bordány – Kiskunmajsa – Kiskunhalas): Egyes járatok megállnak Kiskunhalas, Gimnázium megállóhelyen.

5075 (Szeged – Kistelek – Kiskunfélegyháza – Kecskemét): Új megálló a Pálmonostori elágazásnál.

5123 (Szentes – Csongrád – Kiskunfélegyháza – Kiskunmajsa – Kiskunhalas): A 12:30-kor Szentesről Kiskunhalasra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 12:25-kor indul, azonban Kiskunfélegyháza autóbusz-állomástól változatlan időpontban közlekedik tovább.

5216 (Kecskemét – Kiskunmajsa – Kiskunhalas – Bácsalmás): A 16:00-kor Kecskemétről Bácsalmásra közlekedő autóbusz egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint.

5219 (Kecskemét – Soltvadkert – Kecel – Baja): Új járatok indulnak munkanapokon 18:20-kor Kecskemétről Bajára, és 18:40-kor vissza. Több járat megáll a Nemesnádudvar, Bejárati út megállóhelyen.

5219 (Kecskemét – Soltvadkert – Kecel – Baja) 5220 (Kecskemét – Jakabszállás – Orgovány) 5221 (Kecskemét – Kiskunhalas – Kelebia) 5222 (Kecskemét – Matkó – Bugac – Móricgát ): Kecskemét, autóbusz-állomásról induló autóbuszok megállnak Kecskemét, Piaristák tere megállóhelyen is.

5223 (Kecskemét – Helvécia): Új busz indul munkanapokon 21:30-kor Kecskemétről, vissza 22:00-kor.

5226 (Kecskemét – Izsák – Kiskőrös – Baja): A szabad- és munkaszüneti napokon 6:15-kor Bajáról Kecskemétre közlekedő autóbusz egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint.

5289 (Baja – Mélykút – Jánoshalma – Kiskunhalas): A naponta, kivéve munkaszüneti napokon 16:30-kor Bajáról Kiskunhalasra közlekedő autóbusz rövidített útvonalon, Mélykút, Autóbusz-váróteremtől közlekedik.

5300 (Bácsalmás – Csikéria – Kelebia): A 8:00-kor Bácsalmásról Kunbajára induló autóbusz munkanapokon rövidített útvonalon útvonalon, Bácsszőlős, Autóbusz-váróteremig közlekedik. Munkanapokon Bácsalmásról Kunbajára Bácsszőlősön a 8:18-kor induló autóbuszra történő átszállással biztosított az eljutás.

5305 (Bácsalmás – Madaras – Katymár): Új járat indul 21:35-kor Madarasról Bácsalmásra.

5326 (Baja – Katymár – Bácsalmás): Új járat indul 20:35-kor Bajáról Madarasra.

5328 (Baja – Jánoshalma – Mélykút – Szeged): A 15:35-kor Bajáról Szegedre induló autóbusz a továbbiakban csak tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napon közlekedik.

5329 (Baja – Bácsbokod – Bácsalmás – Mélykút – Szeged): A 17:15 órakor Szegedről Bácsalmásra induló autóbusz megszüntetésre kerül, ezzel egyidejűleg új 5035-ös autóbusz indul 17:30-kor Szegedről Bajára.

5335 (Baja – Nagybaracska – Hercegszántó – Hercegszántó (Hóduna)): A munkanapokon 14:45-kor Bajáról Hercegszántóról közlekedő autóbusz 5 perccel később, 14:50-kor indul.

5362 (Szeged – Kiskunhalas – Solt – Dunavecse – Kunszentmiklós): A naponta, kivéve munkaszüneti napokon 12:50-kor Szegedről Kiskőrösre közlekedő autóbusz megáll Kiskunhalas, Gimnázium megállóhelyen is 13:59-kor.

5368 (Kalocsa – Harta – Dunatetétlen): A tanítási napokon 6:50-kor Nagykékesről Hartára induló autóbusz meghosszabbított útvonalon, Kalocsa, Autóbusz-állomásig közlekedik.

5369 (Kalocsa – Kecel – Kiskunhalas – Kiskunmajsa, Gárgyán – Szeged): Számos autóbusz megáll a Kiskunhalas, Gimnázium megállóhelyen is.

5370 (Kalocsa – Császártöltés): A munkanapokon 16:45-kor Kalocsáról Hajósra induló autóbusz meghosszabbított útvonalon, Kalocsa, Vasútállomástól indul.

5374 (Kalocsa – Foktő – Paks): Új járatok indulnak a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napon 16:20-kor Kalocsáról Paksra, valamint vissza irányban 17:00-kor Paksról Kalocsára.

Új járatok indulnak a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napon 16:20-kor Kalocsáról Paksra, valamint vissza irányban 17:00-kor Paksról Kalocsára. 5410 (Szekszárd – Bátaszék – Baja): A 10:30-kor Bajáról Szekszárdra közlekedő autóbusz az 1652-as vonalon 60 perccel később, 11:30-kor indul.

Kiemelt változás: Mercedes gyár új egysége

A Kecskeméti Mercedes gyár szeptembertől új egységében is megkezdi a termelést, ezért több járat menetrendjét módosították és új megállót létesítettek a Mercedes 3. kapu környékén. Ez érinti többek között a következő vonalakat: 550–552, 553, 5076, 5202, 5206, 5209, 5211, 5212, 5213, 5215, 5227, 5235, 5245, 5250, 5255, 5267, 5279, 5387.