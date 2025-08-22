Fergeteges hangulatot varázsolt a főtérre a Bohemian Betyars – galériával, videóval

augusztus 22., péntek

Pörgésben, mulatásban és meghitt pillanatokban volt része a látogatóknak csütörtök estét Kecskeméten. A Bohemian Betyars koncertje fergeteges hangulatot varázsolt a főtérre.

Mócza Milán

Csütörtökön folytatódott a kecskeméti Hírös Hét Fesztivál, a szerdai napos idővel ellentétben a hidegfront esőt is hozott. Azonban ez sem tántorította el a főtérre látogatókat, akik a Bohemian Betyars-koncertre érkeztek – kissé megázva, de lelkesen. A banda pedig nemcsak zenét, hanem kiváló hangulatot és bohém életérzést varázsolt a főtérre.

Bohemian Betyars-koncert
A Bohemian Betyars koncertje fergeteges hangulatot varázsolt Kecskemét főterére csütörtök este
Fotó: Mócza Milán

A Bohemian Betyars felpörgette a közönséget

Energikus, mégis érzelmes dalokkal, a népi és punkzene határait összemosva robbant be a színpadra a Bohemian Betyars. A Józanodó és az Összefújt a szél mellett számos ismert számukat előadták, a közönség pedig kicsiktől a nagyokig egy kórusként zengte a dalokat és táncolt az együttessel. Igaz, esernyők, esőkabátok alatt, azonban ez sem szegte a kedvüket, a csütörtöki este sokak számára emlékezetes pillanatokat hozott.

A Bohemian Betyars koncertje fergeteges hangulatot varázsolt a főtérre

Fotók: Mócza Milán

A pénteki nap során némi csapadékkal kell még számolni, de a Hírös Hét Fesztivál dübörög tovább. A hét utolsó munkanapját a Melody Maker zárja este, a hétvégén pedig a SoulBlaster és a Hold The Line érkezik majd. Érdemes azonban nap közben is kilátogatni, a programsorozat egész nap kulturális- és szórakoztató műsorokkal szolgál. A fesztivál hétvégi programjairól itt tájékozódhat.

 

