Fergeteges hangulatot varázsolt a főtérre a Bohemian Betyars – galériával, videóval
Pörgésben, mulatásban és meghitt pillanatokban volt része a látogatóknak csütörtök estét Kecskeméten. A Bohemian Betyars koncertje fergeteges hangulatot varázsolt a főtérre.
Csütörtökön folytatódott a kecskeméti Hírös Hét Fesztivál, a szerdai napos idővel ellentétben a hidegfront esőt is hozott. Azonban ez sem tántorította el a főtérre látogatókat, akik a Bohemian Betyars-koncertre érkeztek – kissé megázva, de lelkesen. A banda pedig nemcsak zenét, hanem kiváló hangulatot és bohém életérzést varázsolt a főtérre.
A Bohemian Betyars felpörgette a közönséget
Energikus, mégis érzelmes dalokkal, a népi és punkzene határait összemosva robbant be a színpadra a Bohemian Betyars. A Józanodó és az Összefújt a szél mellett számos ismert számukat előadták, a közönség pedig kicsiktől a nagyokig egy kórusként zengte a dalokat és táncolt az együttessel. Igaz, esernyők, esőkabátok alatt, azonban ez sem szegte a kedvüket, a csütörtöki este sokak számára emlékezetes pillanatokat hozott.
A Bohemian Betyars koncertje fergeteges hangulatot varázsolt a főtérreFotók: Mócza Milán
A pénteki nap során némi csapadékkal kell még számolni, de a Hírös Hét Fesztivál dübörög tovább. A hét utolsó munkanapját a Melody Maker zárja este, a hétvégén pedig a SoulBlaster és a Hold The Line érkezik majd. Érdemes azonban nap közben is kilátogatni, a programsorozat egész nap kulturális- és szórakoztató műsorokkal szolgál. A fesztivál hétvégi programjairól itt tájékozódhat.