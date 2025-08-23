58 perce
Jön a kamerás bírságolás, így kaphatnak több százezres csekket a sofőrök
Új rendelet lép életbe szeptember 18-tól, amely minden autóst érinthet. A változás középpontjában a biztonsági öv áll, amelynek használatát mostantól nem az utasoktól, hanem a sofőrtől kérik számon.
Nemcsak életet ment, de komoly pénzbüntetéstől is megóvhatja az autósokat a biztonsági öv. Mint arról korábban hírportálunk is beszámolt, július 5-től módosult a közúti közlekedésről szóló törvény: ha az utas nem kapcsolja be az övet, a felelősség immár a sofőrt, pontosabban a jármű üzembentartóját terheli. Ez az úgynevezett objektív felelősség elve, amelyet eddig főként a gyorshajtás esetében alkalmaztak. 2025. szeptember 18-tól azonban egy másik, kamerás bírságolásos rendelet is életbe lép.
Mikortól és hogyan változik a szabályozás?
- 2025. július 5-től az utasok biztonsági öv-használatáért a sofőr (üzembentartó) felel.
- 2025. szeptember 18-tól hatályba lép az a rendelet is, amely pontosan meghatározza a kiszabható bírság összegét.
A jogszabály kimondja: a rendőrség már nemcsak megállításkor, hanem kamerafelvételek (például VÉDA-kapuk) alapján is bírságolhat. A csekk egyenesen a jármű üzembentartójának postaládájába érkezik.
Mennyibe kerül, ha nincs bekötve a biztonsági öv?
A bírság minden egyes utasra külön-külön vonatkozik, tehát több bekötetlen utas esetén összeadódik az összeg.
- Lakott területen belül: 20 000 forint/fő
- Lakott területen kívül: 30 000 forint/fő
- Autóúton vagy autópályán: 40 000 forint/fő
Példa: ha egy négyfős társaság bekötetlen övvel közlekedik, és mindhárom útszakaszon (bel-, külterület, autópálya) készül róluk felvétel, akár 360 000 forintos büntetés is érkezhet.
Miért fontos a szigorítás?
Szakértők szerint a változtatás célja, hogy végre rászoktassa az autósokat és utasokat az öv használatára.
Füredi András, a Füredi Autósiskola vezetője hangsúlyozta: minden utas köteles bekapcsolni az övet – elöl és hátul egyaránt.
Vadas Attila, a Sprint Autósiskola vezetője szerint az új szabályozás megszünteti a kiskapukat, például céges autóknál, ahol eddig sokszor nem lehetett bizonyítani, ki vezette a járművet – írja cikkében a Szoljon.
A biztonsági öv egyenlő az életbiztosítással
A szakértők egyetértenek: a legnagyobb indok továbbra sem a bírság, hanem az életvédelem. Számos baleseti statisztika mutatja, hogy az öv használata sok esetben különbséget jelenthet élet és halál között.
Közlekedésbiztonsági rendezvényeken bárki kipróbálhatja a biztonságiöv-szimulátort, amely megmutatja, milyen ütközni öv nélkül. Az élmény döbbenetes, és sokkal hatásosabb, mint bármilyen pénzbüntetés.
Gyermekbiztonság különösen fontos
A gyermekek védelme kiemelt szempont: a megfelelő gyerekülés használata nem csak ajánlás, hanem jogszabályi kötelezettség. A gyermeket soha nem szabad ölben szállítani, hiszen ütközéskor a biztonsági öv sem védi meg.
Tragédia: egy 4 éves kislány is életét vesztette az autópályán, senki sem volt bekötve
Borzalmas baleset történt júliusban. Három felnőtt és egy gyermek meghalt, három gyermeket pedig életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba, miután egy jobbkormányos autó hátulról belerohan egy kamionba az M1-es autópályán Pátynál. A legfrissebb információk szerint az autóban ülő 7 emberből senki sem volt bekötve.
Rengeteg súlyos baleset történik durrdefekt miatt, most eláruljuk mit tegyen, hogy elkerülje a katasztrófát
Minden bortermelőt figyelmeztet a Nébih, így előzhető meg a halálos mérgezés a szüret idején