Jön a kamerás bírságolás, így kaphatnak több százezres csekket a sofőrök

Nemcsak életet ment, de komoly pénzbüntetéstől is megóvhatja az autósokat a biztonsági öv. Mint arról korábban hírportálunk is beszámolt, július 5-től módosult a közúti közlekedésről szóló törvény: ha az utas nem kapcsolja be az övet, a felelősség immár a sofőrt, pontosabban a jármű üzembentartóját terheli. Ez az úgynevezett objektív felelősség elve, amelyet eddig főként a gyorshajtás esetében alkalmaztak. 2025. szeptember 18-tól azonban egy másik, kamerás bírságolásos rendelet is életbe lép.

A változás középpontjában a biztonsági öv áll, amelynek használatát mostantól nem az utasoktól, hanem a sofőrtől kérik számon

Fotó: MW / Illusztráció

Mikortól és hogyan változik a szabályozás?

2025. július 5-től az utasok biztonsági öv-használatáért a sofőr (üzembentartó) felel.

az utasok biztonsági öv-használatáért a sofőr (üzembentartó) felel. 2025. szeptember 18-tól hatályba lép az a rendelet is, amely pontosan meghatározza a kiszabható bírság összegét.

A jogszabály kimondja: a rendőrség már nemcsak megállításkor, hanem kamerafelvételek (például VÉDA-kapuk) alapján is bírságolhat. A csekk egyenesen a jármű üzembentartójának postaládájába érkezik.

Mennyibe kerül, ha nincs bekötve a biztonsági öv?

A bírság minden egyes utasra külön-külön vonatkozik, tehát több bekötetlen utas esetén összeadódik az összeg.

Lakott területen belül: 20 000 forint/fő

Lakott területen kívül: 30 000 forint/fő

Autóúton vagy autópályán: 40 000 forint/fő

Példa: ha egy négyfős társaság bekötetlen övvel közlekedik, és mindhárom útszakaszon (bel-, külterület, autópálya) készül róluk felvétel, akár 360 000 forintos büntetés is érkezhet.

Miért fontos a szigorítás?

Szakértők szerint a változtatás célja, hogy végre rászoktassa az autósokat és utasokat az öv használatára.

Füredi András, a Füredi Autósiskola vezetője hangsúlyozta: minden utas köteles bekapcsolni az övet – elöl és hátul egyaránt.

Vadas Attila, a Sprint Autósiskola vezetője szerint az új szabályozás megszünteti a kiskapukat, például céges autóknál, ahol eddig sokszor nem lehetett bizonyítani, ki vezette a járművet – írja cikkében a Szoljon.

A biztonsági öv egyenlő az életbiztosítással

A szakértők egyetértenek: a legnagyobb indok továbbra sem a bírság, hanem az életvédelem. Számos baleseti statisztika mutatja, hogy az öv használata sok esetben különbséget jelenthet élet és halál között.