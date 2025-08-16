Bivalycsorda torlaszolta el a főutat, kamerák is rögzítették a jelenetet

A természetfilmes a Kiskunsági Nemzeti Park szakmai segítségével készíti az amerikai stílusú neowestern filmjét. 2027-re várható a film bemutatása, addig is Török Zoltán rövid hangulatvideókat oszt meg arról, hogy milyen lesz a film stílusa. Ezúttal azt mutatta be, milyen amikor a bivalyok állítják meg a forgalmat az 52-es főúton.

Minden évben látványos felvételek készülnek a bivalyokról, amikor kihajtják őket a legelőre

Fotó: Schneider Viktor / Archív-felvétel

Bivalyok szelik át az utat

A film az osztrák ORF Univerzum koprodukciójában és a Nemzeti Filmintézet támogatásával készül, amihez a szakmai segítséget a Kiskunsági Nemzeti Park nyújtja. A korábbi klipben Sándort láthattuk lóháton, ahogy kutyájával bejárják a Kiskunsági Nemzeti Park tájait. A film stílusa neowestern, ami annyit jelent, hogy témái hasonlóak a hagyományos western filmekéhez, vagyis az igazság és igazságtalanság, a törvény és a káosz és a magányos hős harca jellenek meg benne általában. Abban viszont különbözik az eredeti westerntől, hogy kortárs környezetben, realistább, sötétebb hangvételben készül a film.

A nemrég megosztott új hangulatvideójában óriási bivalycsorda szeli át az 52-es főutat, feltartva ezzel a kamionokat, hiszen a forgatás idejéig le kellett zárni az utat. Török Zoltán azt írta, hogy ő sem gondolta, hogy ilyen könnyen fog menni ez a folyamat, és hogy ilyen gyorsan kelnek át az állatok, így meglepődöttségében, alig tudták felvenni a rövid részletet „Úgy tűnik nagyon siettek a friss, zöld legelőkre…” – írta a természetfilmes. Az azonban majd csak később fog kiderülni, hogy ez a részlet is belefér-e a filmbe.