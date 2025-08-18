42 perce
Birkák csatangolnak Kalocsa utcáin, egy órás üldözés sem volt elég a befogásukhoz
Különleges látvány fogadta a kalocsaiakat: birkák csatangolt a város utcáin. A két birka a városban elég ügyesen mozgott, ugyanis a rendőrség és az állatvédők közös erővel sem tudták befogni őket. Elsőre talán mókásnak tűnhet az eset, de komoly baj lehet belőle!
Az Összefogás Az Állatokért Alapítvány kalocsai szervezete vasárnap számolt be Facebook-oldalán arról, hogy két birka a városban sétálgat. A jószágok nem adták könnyen magukat: közel egy órán keresztül próbálták megfékezni őket az állatvédők, három kollégájuk és rendőrjárőr közreműködésével, eredménytelenül.
A két birka a városban ügyesen elmenekült
A videón is látható, hogy a szökevény birkák ügyesen kerülték ki az őket üldöző embereket. A hajsza során többször is sikerült lerázniuk az állatvédőket és a rendőröket, így a befogás nem járt sikerrel.
A gazda felelős a károkért
Az állatvédők hangsúlyozták: a birkák által okozott baleset vagy kár jogi és anyagi következményei a gazdát terhelik. Ezért kérik, hogy mielőbb intézkedjen, és fogja be a jószágokat.
Utoljára a volt hotel mögött látták őket
A két birkát utoljára a volt hotel mögötti területen észlelték. Az állatvédők beszámolója szerint Dr. Látó Anita aljegyző értesítette a hatóságokat a különös esetről.