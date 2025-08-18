Birkák csatangolnak Kalocsa utcáin, egy órás üldözés sem volt elég a befogásukhoz

Az Összefogás Az Állatokért Alapítvány kalocsai szervezete vasárnap számolt be Facebook-oldalán arról, hogy két birka a városban sétálgat. A jószágok nem adták könnyen magukat: közel egy órán keresztül próbálták megfékezni őket az állatvédők, három kollégájuk és rendőrjárőr közreműködésével, eredménytelenül.

A két birka a városban elég ügyesen mozgott, ugyanis a rendőrség és az állatvédők közös erővel sem tudták befogni őket

A videón is látható, hogy a szökevény birkák ügyesen kerülték ki az őket üldöző embereket. A hajsza során többször is sikerült lerázniuk az állatvédőket és a rendőröket, így a befogás nem járt sikerrel.

A gazda felelős a károkért

Az állatvédők hangsúlyozták: a birkák által okozott baleset vagy kár jogi és anyagi következményei a gazdát terhelik. Ezért kérik, hogy mielőbb intézkedjen, és fogja be a jószágokat.

Utoljára a volt hotel mögött látták őket

A két birkát utoljára a volt hotel mögötti területen észlelték. Az állatvédők beszámolója szerint Dr. Látó Anita aljegyző értesítette a hatóságokat a különös esetről.