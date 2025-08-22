1 órája
Hatalmas állami beruházási program jön Bács-Kiskunban – oktatás, egészségügy, utak, kórházak a listán
Nagyon fontos, tíz évre előretekintő kormányhatározat jelent meg a minap. A magyar kormány beruházási programot hirdetett, amely tízéves keretprogramba szedi a tervezett beruházásokat. A sok milliárdos fejlesztések Bács-Kiskun vármegyét is nagy mértékben érintik, például az 52. számú főutat, a kecskeméti kórházat, illetve óvodákat és iskolákat.
A Magyar Közlönyben jelent meg a határozat Orbán Viktor miniszterelnök jegyzésével, amely tartalmazza a 2035. december 31-ig megvalósítandó állami beruházásokat. A beruházási programot a kormány 71 oldalas dokumentumban részletezi.
A beruházási program már idén kezdetét vette
Egy óriási, hosszú távú beruházási programot tartalmazó tervről van szó. A benne foglaltak alapján a kormány már idén ténylegesen számol az állami forrásból megvalósuló beruházások felpörgésével, noha a büdzsében eleve jelentős összegeket különített el különböző infrastrukturális fejlesztésekre – írja a Magyar Nemzet.
A kormány kiemelt figyelmet fordít és fejlesztéseket hajt végre a
- rend- és honvédelem,
- az egészségügy,
- az oktatás,
- a közlekedés,
- a turizmus,
- a sport
- és a kultúra területén is.
Bács-Kiskun vármegyében is számos beruházás van tervben
A beruházási program keretein belül bárki által elérhető és elolvasható minden tervezett beruházás. Az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz 679 tételből álló lista tartozik, és ez rögtön egy kecskeméti fejlesztéssel indul, méghozzá az oly régóta várt intermodális pályaudvar kialakításával, amelyet 2030-ig ígérnek több mint 18,5 milliárd forintból.
Kecskemétet érintő útfejlesztésből is lesz bőven: 2030. december 31-ig tervezik befejezni 22 milliárd forintból az 52. számú főút Kecskemét és Solt közötti szakasz fejlesztését.
Ehhez kapcsolódik az a 2031 és 2035 között tervezett beruházás, amely szerint folytatják az 52. számú főút kecskeméti szakaszának négynyomúsítását a Vízmű utca és az M5 autópálya között is, méghozzá 18,5 milliárd forintból.
Ugyancsak 2031 és 2035 között megtörténik majd az 5. számú főút 11,5 tonnás burkolatmegerősítése párhuzamos kerékpárúttal Kecskemét és Kiskunfélegyháza között 40 milliárd forintból.
Felkerült a beruházási listára a Bács-Kiskun Megyei Kórház Pólus II. ütemének a kivitelezése is. Ennek becsült bruttó értéke 17 milliárd forint és ez is 2030-ig készülhet el.
3 milliárd forintot fordít a kormány a kiskunfélegyházi szecessziós városháza felújítására, amely 2030-ig elkészül.
A következő öt évben a Kalocsa és az M9 gyorsforgalmi út közötti, valamint a Kalocsa belterületi szakaszának fejlesztésére is sor fog kerülni 50 milliárd forintból.
Szintén 2030-ig megtörténik a Bajai sportuszoda és élményfürdő megvalósítása közel 56 milliárd forintból. 515 millióból energetikailag korszerűsítik a Kiskunhalasi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskolát, valamint többek között a ladánybenei és a szalkszentmártoni általános iskola is új tornaszobával lesz gazdagabb.
A beruházási program minden Bács-Kiskun vármegyét érintő tervezett fejlesztése
- Kecskemét megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése. A fejlesztés becsült bruttó értéke: 18 530 000 000 forint. Beruházási időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Kiskunfélegyháza – Szeged vonalszakasz korszerűsítése (kiviteli tervezés + kivitelezés). Becsült érték: 220 980 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Baja – Zombor – Újvidék közötti kapcsolat fejlesztése érdekében az 51. számú – 2x2 sávos kialakítású, emelt sebességű (R51) – főút Baja és Hercegszántó, országhatár közötti szakasz fejlesztése (Hercegszántó-Backi Breg (Béreg) közúti határátkelő fejlesztésével). Becsült érték: 145 000 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- M44 gyorsforgalmi út – 4644 jelű út csomópont fejlesztése a kapcsolódó 4644 jelű út felújításával. Becsült érték: 3 500 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- M8 Sárbogárd – M5 autópálya közötti szakaszának fejlesztése (koncessziós fejlesztés). Becsült érték: 7 700 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Az M44 gyorsforgalmi út és a 44. számú főút Kunszentmárton térségében új autópálya csomópontja koncessziós fejlesztés keretében kerül kialakításra. Becsült érték: 25 000 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Kecskeméten az 52. számú főút négynyomúsítása a Vízmű utca és az M5 autópálya között, a mintegy 2,5 km hosszú szakasz 2x1 sávra bővítése párhuzamos kerékpárúttal és négy csomóponttal. Becsült érték: 18 500 000 000 forint. Időtartam: 2031. január 1. – 2035. december 31.
- A 451. számú főút Kiskunfélegyháza és Szentes közötti, mintegy 41 km hosszú főút fejlesztése, 11,5 tonnás burkolatmegerősítéssel és körülbelül 4,5 km elkerülő úttal. Becsült érték: 41 000 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Az 51. számú főút – 5202 jelű út és Dunavecse (elkerülő északi vége) közötti, mintegy 47 km főút fejlesztése, 11,5 tonnás burkolatmegerősítés valósul meg. Becsült érték: 70 000 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- A 441. számú főút Cegléd és Nagykőrös közötti szakaszán, párhuzamos kerékpárúttal, mintegy 6 km főút fejlesztése, 11,5 tonnás burkolatmegerősítés, valamint Cegléd és Nagykőrös elkerülő útjaival együtt körülbelül 20 km elkerülő út fejlesztése valósul meg. Becsült érték: 65 000 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- 45. számú főút 11,5 t burkolatmegerősítés párhuzamos kerékpárúttal Kunszentmárton (M44 csomópont) – Hódmezővásárhely (47. számú főút) között, Kunszentmárton elkerülő úttal. Becsült érték: 101 000 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- 5125 jelű Kalocsa nyugati elkerülő út (Foktő-Bátya) fejlesztése. Becsült érték: 8 800 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- 51. számú főút Kalocsa – M9 gyorsforgalmi út közötti, valamint a Kalocsa belterületi szakasz fejlesztése. Becsült érték: 50 000 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- 55. számú főút Baja – Pörböly közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárúttal. Becsült érték: 27 450 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Bácsbokod, 5501 és 5505 jelű utak, körforgalmú csomópont. Becsült érték: 900 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Baja, 5501 jelű út és Nagy István utca, körforgalmú csomópont fejlesztése. Becsült érték: 1 000 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Kelebia településen komplex különszintű átvezetés fejlesztése. Becsült érték: 15 000 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Baja észak-nyugati elkerülő út (51. számú–511. számú főúti csomópont és a Bajai Türr István Duna-híd közötti szakasz). Becsült érték: 9 500 000 000 forint. Időtartam: 2031. január 1. – 2035. december 31.
- 51. számú főút Baja észak (51. – 511. számú főúti csomópont) és a meglévő M9 gyorsforgalmi úti csomópont közötti szakasz fejlesztése (11,5 tonnás megerősítés Sükösd-Érsekcsanád elkerülőkkel). Becsült érték: 41 500 000 000 forint. Időtartam: 2031. január 1. – 2035. december 31.
- Baja déli elkerülő út fejlesztése. Becsült érték: 13 500 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- 5. számú főút (54. számú főút és 5. sz. főút 93+360 km sz. között) négynyomúsításának tervezése. Becsült érték: 14 500 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1 - 2030. december 31.
- 44. számú főút, (5. sz. főút és a 445. számú főút között) négynyomúsításának tervezése. Becsült érték: 24 500 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- 52. számú főút és 541. számú főutakat összekötő, új nyomvonalon vezetett út tervezése. Becsült érték: 17 500 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Soltvadkert megállóhelynél buszforduló tervezése. Becsült érték: 100 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Kecskeméti Repülőtér fejlesztése. Becsült érték: 4 200 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Honvédelmi Sportközpontok I. ütem – Kecskemét. Becsült érték: 1 905 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Bajai sportuszoda és élményfürdő megvalósítása. Becsült érték: 55 795 511 936 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- A Kiskunhalasi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola energetikai korszerűsítése. Becsült érték: 515 000 000 forint. Időtartam. 2025. január 1. – 2030. december 31.
- A Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fejlesztése. Becsült érték: 950 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Kalocsai Csajda Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése. Becsült érték: 1 000 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- A Kiskunsági Nemzeti Parki Igazgatóság működési területén található természetes élőhelyek természetvédelmi kezelését biztosító állattartó infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése. Becsült érték: 938 635 643 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Bács-Kiskun Megyei Kórház Pólus II. ütemének a kivitelezése. Becsült érték: 17 023 461 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola tornaszoba beruházása. Becsült érték: 565 299 431 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola tornaszoba beruházása. Becsült érték: 844 158 859 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Bajai Rendőrkapitányság fejlesztése. Becsült érték: 94 615 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- M0 autóút keleti szektor 2x3 sávra bővítése az M5 – M31 autópályák közötti szakaszon, a 65. kilométerszelvényben komplex pihenő fejlesztésével. Becsült érték: 275 000 000 000 forint. Időtartam: 2031. január 1. – 2035. december 31.
- 5. számú főút 11,5 tonnás burkolatmegerősítés párhuzamos kerékpárúttal Kecskemét (54. számú főút) és Kiskunfélegyháza között. Becsült érték: 40 000 000 000 forint. Időtartam: 2031. január 1. – 2035. december 31.
- 52. számú főút, Solt elkerülő út. Becsült érték: 20 000 000 000 forint. Időtartam: 2031. január 1. – 2035. december 31.
- 53. számú főút, Kiskunhalas keleti elkerülő út. Becsült érték: 27 000 000 000 forint. Időtartam: 2031. január 1. – 2035. december 31.
- Szalkszentmárton déli elkerülő út az 51. számú főút – 5213 jelű út között. Becsült érték: 12 000 000 000 forint. Időtartam: 2031. január 1. – 2035. december 31.
- 52. számú főút, Kecskemét és Solt közötti szakasz fejlesztésének befejezése. Becsült érték: 22 000 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- 5405 jelű út Csólyospálos és Tázlár közötti szakasz fejlesztésének befejezése. Becsült érték: 5 400 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- 4625 jelű út Kiskunfélegyháza és Lakitelek közötti szakasz fejlesztésének befejezése. Becsült érték: 3 000 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Duna-Tisza közi térségi turisztikai fejlesztési koncepció megvalósítása. Becsült érték: 97 200 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Szecessziós városháza felújítása Kiskunfélegyházán. Becsült érték: 3 000 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Kiskunhalas településen gyalogos felüljáró átalakítása. Becsült érték: 1 960 983 136 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Kiskunhalas település logisztikai központjához kiszolgálás kialakítása a kiágazásig. Becsült érték: 1 109 795 904 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Kiskunhalas településen új gyalogos felüljáró kiépítése az elbontott helyén. Becsült érték: 3 000 000 000 forint. Időtartam: 2030. január 1. – 2035. december 31.
- A Duna–Tisza közi Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását, helyreállítását célzó vízkészlet-gazdálkodási projekt az Energiaügyi Minisztérium alá tartozik és szintén óriási összegeket mozgat meg. A négy ütemre osztott aszályellenes fejlesztés 2030 végig megvalósul. Az egyes ütemek költsége 84 milliárd forint, 381 milliárd forint, 312 milliárd forint és 530 milliárd forint.
Iskolák fejlesztésére is sor kerül
A beruházási programban a Kulturális és Innovációs Minisztérium égisze alá tartoznak az iskolai fejlesztések, amelyekből szintén bőven jutnak Bács-Kiskunra:
- A Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma fejlesztése. Becsült érték: 5 716 446 463 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Technikum telephelyének fejlesztése. Becsült érték: 15 106 015 000 forint. Időtartam: 2031. január 1. – 2035. december 31.
- A Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium fejlesztése. Becsült érték: 3 600 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- Déli ASZC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium fejlesztése. Becsült érték: 8 145 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
- KSZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium fejlesztése. Becsült érték: 750 000 000 forint. Időtartam: 2025. január 1. – 2030. december 31.
A halál torkából hozta vissza utasát a buszsofőr, életet mentett a kiskunhalasi állomás előtt
Fergeteges hangulatot varázsolt a főtérre a Bohemian Betyars – galériával, videóval