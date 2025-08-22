Hatalmas állami beruházási program jön Bács-Kiskunban – oktatás, egészségügy, utak, kórházak a listán

A Magyar Közlönyben jelent meg a határozat Orbán Viktor miniszterelnök jegyzésével, amely tartalmazza a 2035. december 31-ig megvalósítandó állami beruházásokat. A beruházási programot a kormány 71 oldalas dokumentumban részletezi.

A sok milliárdos beruházási program Bács-Kiskun vármegyét is nagy mértékben érintik, például az 52. számú főutat, a kecskeméti kórházat, illetve óvodákat és iskolákat

Fotó: MTI / Illusztráció

A beruházási program már idén kezdetét vette

Egy óriási, hosszú távú beruházási programot tartalmazó tervről van szó. A benne foglaltak alapján a kormány már idén ténylegesen számol az állami forrásból megvalósuló beruházások felpörgésével, noha a büdzsében eleve jelentős összegeket különített el különböző infrastrukturális fejlesztésekre – írja a Magyar Nemzet.

A kormány kiemelt figyelmet fordít és fejlesztéseket hajt végre a

rend- és honvédelem,

az egészségügy,

az oktatás,

a közlekedés,

a turizmus,

a sport

és a kultúra területén is.

Bács-Kiskun vármegyében is számos beruházás van tervben

A beruházási program keretein belül bárki által elérhető és elolvasható minden tervezett beruházás. Az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz 679 tételből álló lista tartozik, és ez rögtön egy kecskeméti fejlesztéssel indul, méghozzá az oly régóta várt intermodális pályaudvar kialakításával, amelyet 2030-ig ígérnek több mint 18,5 milliárd forintból.

Kecskemétet érintő útfejlesztésből is lesz bőven: 2030. december 31-ig tervezik befejezni 22 milliárd forintból az 52. számú főút Kecskemét és Solt közötti szakasz fejlesztését.

Ehhez kapcsolódik az a 2031 és 2035 között tervezett beruházás, amely szerint folytatják az 52. számú főút kecskeméti szakaszának négynyomúsítását a Vízmű utca és az M5 autópálya között is, méghozzá 18,5 milliárd forintból.

Ugyancsak 2031 és 2035 között megtörténik majd az 5. számú főút 11,5 tonnás burkolatmegerősítése párhuzamos kerékpárúttal Kecskemét és Kiskunfélegyháza között 40 milliárd forintból.

Felkerült a beruházási listára a Bács-Kiskun Megyei Kórház Pólus II. ütemének a kivitelezése is. Ennek becsült bruttó értéke 17 milliárd forint és ez is 2030-ig készülhet el.

3 milliárd forintot fordít a kormány a kiskunfélegyházi szecessziós városháza felújítására, amely 2030-ig elkészül.