Eltűnés miatt egy 14 éves lányt, erőszak miatt egy középkorú férfit köröznek a hatóságok
Hatalmas állami beruházási program jön Bács-Kiskunban
Nagyon fontos, tíz évre előretekintő kormányhatározat jelent meg a minap. A magyar kormány beruházási programot hirdetett, amely tízéves keretprogramba szedi a tervezett beruházásokat. A sok milliárdos fejlesztések Bács-Kiskun vármegyét is nagy mértékben érintik, például az 52. számú főutat, a kecskeméti kórházat, illetve óvodákat és iskolákat.
Országos körözést és elfogatóparancsot adott ki a rendőrség egy veszélyes bűnöző ellen
A rendőrség országos körözést adott ki egy férfi ellen, akit súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. A hatóság a lakosság segítségét is kéri a megtalálásában.
Eltűnt egy 14 éves kecskeméti kislány, segítsen megtalálni!
Újabb gyermeknek veszett nyoma Kecskeméten. Az eltűnt kislányra körözést adott ki a rendőrség. A hatóság kéri, hogy aki bármit tud a hollétéről, haladéktalanul jelezze.
A vécébe dobták az újszülöttet: újabb csecsemőgyilkosság rázta meg az országot
Az utóbbi években több megrázó ügy borzolta fel a közvéleményt Magyarországon. A csecsemőgyilkosság az egyik legborzalmasabb gaztett, amit csak ember elkövethet, hiszen a legvédtelenebbek életét veszik el. A tragédiák hátterében gyakran titkok, félelmek és kilátástalan helyzetek húzódnak meg.
Sokaknak lesz megkönnyebbülés: szeptembertől másképp számolják a villanyszámlát
Fontos bejelentést tett az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára. Az MVM Csoport okosmérős ügyfelei ősztől újra kérhetik az egyforma összegű áramszámlákat.
Kiskutyáktól akart megszabadulni egy nő a kecskeméti bevásárlóközpontnál, a hatóságok cselekedtek
Szomorú, de minden bizonnyal pozitív végkifejletű eset történt pénteken Kecskeméten, az Auchan áruháznál. Egy babkocsit tologató nőnél több kiskutya volt, és arra várt, hogy valaki befogadja az állatokat. Megkerestük az ügyben a menhelyet és a Kecskeméti Városrendészetet is.
Sztárokkal, ősbemutatókkal és nagy klasszikusokkal készül a kecskeméti színház az új évadra
Megnyitotta 129. évadát a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. Az évadnyitó társulati ülést csütörtökön tartották meg, ahol Cseke Péter direktor köszöntötte a régi és új színészeket és társulati munkatársakat. Szó esett a kecskeméti színház várható felújításáról is.
A fesztiváli forgatagban a kistelepülések értékeire is érdemes odafigyelni
Csütörtökön megkezdődött Kecskemét főterén a 28. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás. Idén a térségből 12 település élteti hagyományait, mutatja be értékeit, és kínálja finomságait. Az esemény része a Hírös Hét Fesztiválnak.
Nem várt helyről került elő az ellopott roller
Látszólag biztonságos helyről loptak el egy e-rollert Kiskunfélegyházán. A lopott roller története végül meglepő fordulatot vett egy másik városban.
A halál torkából hozta vissza utasát a buszsofőr, életet mentett a kiskunhalasi állomás előtt
Drámai percek játszódtak le péntek kora reggel a kiskunhalasi vasútállomás előtt: az egyik vonatpótló busz utasa rosszul lett, és a helyszínen újra kellett éleszteni. A volánjárat vezetője – aki korábban tűzoltóként szolgált – habozás nélkül megkezdte a beavatkozást.
Csányi József ismét elindul a polgármesteri posztért
Független jelöltként újra megméretteti magát Csányi József az októberi időközi polgármester-választáson Kiskunfélegyházán – jelentette be pénteken a Béke téren tartott sajtótájékoztatóval egybekötött lakossági fórumon. Csányi József, Kiskunfélegyháza korábbi polgármestere nyár közepén mondott le tisztségéről.
Volt, aki egymillió forinttal támogatta a kecskeméti Piarista templom felújítását
Két ütem már kész, a harmadik jövő nyáron várható. Így áll jelen pillanatban a Kecskeméti Piarista templom, azaz a Szentháromság Plébánia felújítása. A munkálatokról Nyeste Pál piarista tanár, plébános nyilatkozott a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.