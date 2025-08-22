Eltűnés miatt egy 14 éves lányt, erőszak miatt egy középkorú férfit köröznek a hatóságok

Pénteken sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy szeptembertől másképp számolják a villanyszámlát, megírtuk, hogy hatalmas beruházások valósulhatnak meg Bács-Kiskunban, illetve írtunk egy hősies életmentésről is.

Rengeteg beruházás valósulhat megy településen is

Fotó: Shutterstock.com/ illusztráció

Hatalmas állami beruházási program jön Bács-Kiskunban

Nagyon fontos, tíz évre előretekintő kormányhatározat jelent meg a minap. A magyar kormány beruházási programot hirdetett, amely tízéves keretprogramba szedi a tervezett beruházásokat. A sok milliárdos fejlesztések Bács-Kiskun vármegyét is nagy mértékben érintik, például az 52. számú főutat, a kecskeméti kórházat, illetve óvodákat és iskolákat.

Országos körözést és elfogatóparancsot adott ki a rendőrség egy veszélyes bűnöző ellen

A rendőrség országos körözést adott ki egy férfi ellen, akit súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. A hatóság a lakosság segítségét is kéri a megtalálásában.

Eltűnt egy 14 éves kecskeméti kislány, segítsen megtalálni!

Újabb gyermeknek veszett nyoma Kecskeméten. Az eltűnt kislányra körözést adott ki a rendőrség. A hatóság kéri, hogy aki bármit tud a hollétéről, haladéktalanul jelezze.

A vécébe dobták az újszülöttet: újabb csecsemőgyilkosság rázta meg az országot

Az utóbbi években több megrázó ügy borzolta fel a közvéleményt Magyarországon. A csecsemőgyilkosság az egyik legborzalmasabb gaztett, amit csak ember elkövethet, hiszen a legvédtelenebbek életét veszik el. A tragédiák hátterében gyakran titkok, félelmek és kilátástalan helyzetek húzódnak meg.

Sokaknak lesz megkönnyebbülés: szeptembertől másképp számolják a villanyszámlát

Fontos bejelentést tett az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára. Az MVM Csoport okosmérős ügyfelei ősztől újra kérhetik az egyforma összegű áramszámlákat.

Kiskutyáktól akart megszabadulni egy nő a kecskeméti bevásárlóközpontnál, a hatóságok cselekedtek

Szomorú, de minden bizonnyal pozitív végkifejletű eset történt pénteken Kecskeméten, az Auchan áruháznál. Egy babkocsit tologató nőnél több kiskutya volt, és arra várt, hogy valaki befogadja az állatokat. Megkerestük az ügyben a menhelyet és a Kecskeméti Városrendészetet is.