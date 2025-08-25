augusztus 25., hétfő

Összefoglaló

1 órája

Új rendelet lép életbe szeptembertől, rengeteg beruházás valósulhat meg Bács-Kiskunban

Címkék#legolvasottabb cikkek#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük a 34 hét legolvasottabb cikkeit. Olvashat arról, hogy sok milliárdos beruházások valósulhatnak meg Bács-Kiskunban, arról, hogy milyen új rendelet lép életbe hamarosan, illetve a Lidl különleges akciójáról is.

Várkonyi Rozália

Összegyűjtöttük, mely hírekre kattintottak a legtöbbet olvasóink az előző héten. Köztük van, hogy holtan találták meg az eltűnt csecsemőt, a Lidl hihetetlen akciója, illetve, hogy a magyar kormány beruházási programot hirdetett.

a beruházások miatt az utak is megújulnak
A beruházásoknak köszönhetően számos út újulhat meg
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Jön a kamerás bírságolás, így kaphatnak több százezres csekket a sofőrök

Új rendelet lép életbe szeptember 18-tól, amely minden autóst érinthet. A változás középpontjában a biztonsági öv áll, amelynek használatát mostantól nem az utasoktól, hanem a sofőrtől kérik számon.

Minden konyhatündér álma egy ilyen készülék, gombokért árulják most a Lidl-ben

Mára hétköznapi termékké vált az air fryer, viszont ilyen olcsón ilyen jót még nem láttunk. A Lidl hihetetlen akciója is felkeltette olvasóink figyelmét. 

Hatalmas állami beruházási program jön Bács-Kiskunban – oktatás, egészségügy, utak, kórházak a listán

Nagyon fontos, tíz évre előretekintő kormányhatározat jelent meg a minap. A magyar kormány beruházási programot hirdetett, amely tízéves keretprogramba szedi a tervezett beruházásokat. A sok milliárdos fejlesztések Bács-Kiskun vármegyét is nagy mértékben érintik, például az 52. számú főutat, a kecskeméti kórházat, illetve óvodákat és iskolákat.

Holtan találta meg a rendőrség az eltűnt kéthetes kisfiút, sokkoló az orvosi szakvélemény

Tragikus fordulatot vett a szerdán indult körözési ügy: a Paksi Rendőrkapitányság által keresett kéthetes kisfiút már nem sikerült élve megtalálni.

Lenyűgöző külsejével ragyogja be a Balatont a háromgyermekes édesanya, rajongói teljesen odavannak érte

Igazi nyári hangulatot varázsolt közösségi oldalára legújabb képével. Tápai Szabina ezúttal a Balaton partjáról jelentkezett, ahol egy különleges fotóval kápráztatta el követőit.

 

 

