augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felhívás

37 perce

Vészesen közeleg a határidő, eddig lehet még pályázni az önkormányzati bérlakásokra

Címkék#bérlakás#önkormányzati bérlakás#pályázat

Új lehetőségek nyíltak meg azok számára, akik otthont keresnek Kiskunhalason. A bérlakás iránt érdeklődők most többféle lehetőség közül válogathatnak, különböző méretben és elhelyezkedéssel. A pályázatok beadási határideje azonban közeleg.

Pozsgai Ákos

Összesen 18 önkormányzati tulajdonban lévő, szociális, illetve költségalapú bérlakásra írtak ki pályázatot. Az önkormányzati bérlakások a város különböző pontjain találhatók, az Erzsébet téren, a Szabó Ervin utcában, az Állomás és a Kárpát utcán várják az új bérlőket. A kínálatban kisebb 1-2 személyes, és nagyobb, 4-5 fő lakhatására alkalmas lakások is elérhetők, különböző bérleti díjakkal.

önkormányzati bérlakások Kiskunhalason, már lehet pályázni,
Önkormányzati bérlakásokra lehet pályázni 
Fotó: Shutterstock/ Illusztráció

A bérlakásokra még lehet pályázni

A meghirdetett önkormányzati bérlakásokra szeptember 5-én déli 12 óráig lehet benyújtani a pályázatokat. A kitöltött nyomtatványokat zárt borítékban kell leadni személyesen a városházán a Szociálpolitikai Csoportnál.

A pályázathoz a nyomtatványok a kiskunhalasi önkormányzat honlapjáról tölthetők le, ahol részletes tájékoztató olvasható a pályázati feltételekről, valamint a városházán, a Szociálpolitikai Csoportnál kérhető személyesen információ.

A pályázat ideje alatt lehetőség van a lakások megtekintésére, előre egyeztetett időpontban, ezt az igényt a pályázat benyújtásakor jelezni kell. A benyújtott pályázatokat várhatóan szeptember 23-áig bírálják el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu