Vészesen közeleg a határidő, eddig lehet még pályázni az önkormányzati bérlakásokra

Összesen 18 önkormányzati tulajdonban lévő, szociális, illetve költségalapú bérlakásra írtak ki pályázatot. Az önkormányzati bérlakások a város különböző pontjain találhatók, az Erzsébet téren, a Szabó Ervin utcában, az Állomás és a Kárpát utcán várják az új bérlőket. A kínálatban kisebb 1-2 személyes, és nagyobb, 4-5 fő lakhatására alkalmas lakások is elérhetők, különböző bérleti díjakkal.

Önkormányzati bérlakásokra lehet pályázni

Fotó: Shutterstock/ Illusztráció

A bérlakásokra még lehet pályázni

A meghirdetett önkormányzati bérlakásokra szeptember 5-én déli 12 óráig lehet benyújtani a pályázatokat. A kitöltött nyomtatványokat zárt borítékban kell leadni személyesen a városházán a Szociálpolitikai Csoportnál.

A pályázathoz a nyomtatványok a kiskunhalasi önkormányzat honlapjáról tölthetők le, ahol részletes tájékoztató olvasható a pályázati feltételekről, valamint a városházán, a Szociálpolitikai Csoportnál kérhető személyesen információ.

A pályázat ideje alatt lehetőség van a lakások megtekintésére, előre egyeztetett időpontban, ezt az igényt a pályázat benyújtásakor jelezni kell. A benyújtott pályázatokat várhatóan szeptember 23-áig bírálják el.